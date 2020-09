Video/ Olanda Italia (risultato finale 0-1): highlights e gol. Mancini soddisfatto

Dopo il mezzo passo falso contro la Bosnia, l’Italia torna a vincere e sbanca Amsterdam, 1-0 all’Olanda e primo posto nel girone di Nations League conquistato. Gran partita sul piano del gioco degli azzurri che hanno imposto subito alti ritmi agli olandesi. Nel primo tempo le occasioni da gol sono state tutte italiane, prima un tiro di Barella deviato da Van Dijk, quindi un diagonale di Immobile finito d’un soffio a lato. Unica tegola, l’infortunio a Niccolò Zaniolo, distorsione al ginocchio sinistro, non quello infortunato a gennaio ma si teme un interessamento dei legamenti che andrà scongiurato con gli esami clinici a Roma, a Villa Stuart nella mattinata di martedì. L’Italia si porta comunque in vantaggio allo scadere del primo tempo: grande azione manovrata con Insigne che innesca Immobile, bravo a lavorare un pallone in area e a crossare per la testa di Barella, imperioso stacco del centrocampista dell’Inter e si va sullo 0-1. Nella ripresa l’Olanda cerca la reazione ma è ancora l’Italia a pungere in contropiede. Una gran parata di Donnarumma su Van de Beek evita guai, poi nel finale è Kean a divorarsi lo 0-2 dopo aver saltato anche Cillessen. Sarebbe stato il raddoppio, è comunque sufficiente il successo di misura.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Roberto Mancini ha elogiato la personalità dell’Italia in questa trasferta olandese: “Tutta la squadra ha giocato bene, altrimenti non domini l’Olanda in casa sua. La squadra ha giocato un calcio perfetto, con un po’ di sofferenza finale. Ma hanno giocato sulle palle lunghe e hanno avuto solo un’occasione in novanta minuti, con parata di Gigio. Sembrava la partita con la Polonia, abbiamo dominato rischiando di non vincerla, ma vincere qui in questo modo è motivo d’orgoglio. La partita è stata giocata bene come contro la Bosnia, ma contro una squadra che si chiude diventa più difficile, specie se vai in svantaggio. Oggi abbiamo continuato su quella linea e non abbiamo fatto giocare l’Olanda. Forse abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, se si vuol trovare il pelo nell’uovo.” Questo invece il commento di Dwight Lowedeges, Commissario Tecnico dell’Olanda: “Abbiamo perso contro un’ottima squadra, che gioca in modo simile a noi. Stasera però hanno fatto molto meglio, nel primo tempo siamo stati disuniti e non ci siamo aiutati a sufficienza. Ci siamo impegnati, ma non abbiamo fatto bene in fase di possesso. L’hanno vinta sulla nostra catena di destra, dove abbiamo riscontrato molti problemi. In quella zona sono stati molto dinamici.”

