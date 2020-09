Diretta Olanda Italia/ Streaming video Rai 1: è già decisiva? (Nations League)

Olanda Italia, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20.45 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Gli orange si presentano da primi in classifica nel girone, avendo battuto di misura la Polonia nel match d’esordio grazie a una rete messa a segno da Bergwjin. Dopo la semifinale persa contro il Portogallo nella scorsa stagione, l’Olanda punta a crescere ancora attraverso la Nations League per ripresentarsi da protagonista all’Europeo nel 2021, dopo aver saltato Euro 2016 e il Mondiale 2018 per un faticoso ricambio generazionale.

L’Italia, a sua volta fuori dai Mondiali russi, dopo 11 vittorie consecutive si è fermata all’esordio contro la Bosnia. Ha pesato una condizione fisica ancora approssimativa, considerando la Serie A conclusa il 2 agosto e i pochi giorni di preparazione nelle gambe dei giocatori, dopo vacanze estive altrettanto brevi. Mancini ha preannunciato turn over e rispetto alla partita di Firenze potrebbero esserci significative variazioni, con il rilancio di Chiellini in difesa e di Zaniolo e Immobile in attacco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Italia sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla tv di Stato, con Rai 1 che garantirà la diretta dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Ovviamente disponibile anche il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione o collegandosi al sito Rai Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI OLANDA ITALIA (da raiplay.it)

OLANDA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Olanda-Italia, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20.45 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la UEFA Nations League. L’Olanda allenata dal CT Lodeweges partirà in campo schierata con un 4-3-3 con Cillessen in porta, Hateboer laterale difensivo di destra e Ake esterno mancino, con Veltman e Van Dijk al centro della retroguardia. A centrocampo Wijnaldum, De Roon e De Jong saranno i titolari, mentre nel tridente offensivo orange partiranno dal primo minuto Depay, Bergwijn e Quincy Promes.

Risponderà con un 4-3-3 l’Italia allenata da Roberto Mancini con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo sull’out difensivo di destra e Biraghi sull’out difensivo di sinistra, mentre Bonucci e Chiellini giocheranno al centro della difesa. A centrocampo spazio a Sensi, Barella e Pellegrini mentre nel tridente offensivo i titolari dovrebbero essere Insigne, Zaniolo e Ciro Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per il match dell’agenzia Snai. Per quanto riguarda la vittoria dell’Olanda, viene quotata 2.15, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30. Sale a 3.40 la quota per l’eventuale affermazione dell’Italia. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.85.

