Video/ Olbia Carrarese (4-1) gol e highlights: Brignani chiude la gara (Serie C)

VIDEO OLBIA CARRARESE (4-1): PREZIOSO POKER PER GLI ISOLANI

L’Olbia asfalta la Carrarese con un bel poker firmato da Lella, doppietta, Mancini e Brignani, la Carrarese aveva accorciato grazie all’autogol di Emerson. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Bellissima conclusione di Pasciuti, Ciocci risponde alla grande. Lella! La sblocca l’Olbia! Travaglini la mette in mezzo con Lella che di testa la mette all’incrocio dei pali. Giandonato lancia per Ragatzu che a sua volta serve Lella, il sinistro termina fuori di pochissimo. Ragatzu ci prova su punizione ma la mette alta. Grande azione di Ragatzu che sul più bello non risce a concludere, sfuma l’azione. Abbiamo superato la mezzora di gioco con l’Olbia avanti grazie a Lella. Vantaggio meritato quello dell’Olbia fino ad ora con la Carrarese che fatica nel creare azioni pericolose. La prima frazione tra Olbia e Carrarese termina con il vantaggio dell’Olbia.

Serie A/ Lautaro, il rigore sbagliato vale doppio: un derby di episodi ed errori

VIDEO OLBIA CARRARESE: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Olbia Carrarese andiamo ora a vedere quanto accaduto nel secondo tempo. Lella! Arriva il raddoppio dell’Olbia! Ragatzu mette un cross con il contagiri per Lella che di testa non sbaglia. Emerson mette la sfera nella propria porta! Riapre la gara la Carrarese. Energe calcia dalla lunga distanza ma non trova la porta. Mancini! Olbia che si riporta sul più due! Pisano prolunga la traiettoria su calcio d’angolo battuto da Ragatzu e trova Mancini che tocca in rete. Brignani! Emerson serve il compagno di squadra da punizione che non sbaglia. Cala il poker l’Olbia che chiude la gara. Bruttissimo intervento di Pasciuti su Lella, arriva il rosso diretto. Termina il match con l’Olbia che cala un bel poker contro la Carrarese, i toscani non riescono a dare continuità al loro campionato mentre per gli isolani si tratta di una vittoria molto importante.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby finisce pari, Milan in testa con il Napoli!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI OLBIA CARRARESE

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Milan Inter (risultato finale 1-1): palo di Saelemaekers al novantesimo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA