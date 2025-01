VIDEO PADOVA ARZIGNANO, LA SINTESI

Come era lecito aspettarsi, il derby di Padova Arzignano comincia con una rete da parte dei rossoscudati che trovano in contropiede Spagnoli completamente libero. A quel punto il trequartista nn deve fare altro che mettere in porta. Il problema nasce dal fatto che poi il guardalinee alza la bandierina, rendendo nullo tutto quello che di buono ha fatto Spagnoli nell’avvio di gara.

Video Vicenza Albinoleffe (2-0)/ Gol e highlights: Rolfini e Capone! (Serie C, 12 gennaio 2025)

Non tutto il male viene per nuocere però, infatti nei minuti centrali di questa frazione di gioco possiamo subito vedere in questi highlights come Vargas riesce a segnare una rete bellissima mettendo a sedere due difensori prima di entrare in area, questo porta il Padova in vantaggio e per loro la gara si è messa poi in discesa.

Video Feralpisalò Pro Patria (1-0)/ Gol e highlights: segna Di Molfetta al 93'! (Serie C, 12 gennaio 2024)

VIDEO PADOVA ARZIGNANO, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-1 tra Padova e Arzignano. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Varas, che aveva sbloccato il match in contropiede, l’Arzignano trova il pari grazie a Mattioli.

Nonostante il predominio del Padova, che ha cercato di trovare il raddoppio, la squadra ospite è riuscita a concretizzare una delle sue rare occasioni, fissando il risultato sull’1-1. Un pareggio che lascia soddisfatti gli ospiti, ma deluso il Padova, che aveva avuto diverse opportunità per chiudere il match prima del gol di Mattioli.

VIDEO PADOVA ARZIGNANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

Milan Cagliari 1-1/ Un passo indietro per Conceiçao, servono tempo e stimoli a questo Diavolo