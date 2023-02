Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all’Euganeo (Serie C)

VIDEO PADOVA PERGOLETTESE (0-3): LA PARTITA

Clamoroso allo stadio Giuseppe Euganeo, per riprendere a metà una celebre citazione della storia della telecronaca italiana: la Pergolettese espugna la casa del Padova e si impone addirittura con un 3-0, in questa gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C, Girone C. Gli ospiti partono subito forte e passano immediatamente in vantaggio: al quarto minuto di gioco Abiuso prova una conclusione improvvisa, sul quale Donnarumma compie un autentico prodigio. La sfera rimane in zona pericolosa, e viene raccolta e scodellata in mezzo all’area per l’inserimento di Iori, che si coordina ed al volo fa partire un tiro che bacia il palo interno e gonfia la rete.

I gialloblù sfiorano a più riprese il raddoppio nel corso del primo tempo, ma lo trovano nel miglior momento degli avversari, al 64esimo della ripresa: azione di contropiede ben orchestrata dalla formazione ospite, con Villa che finalizza con la freddezza di un bomber alle spalle di Donnarumma. Passano soltanto 4 minuti ed i biancoscudati crollano definitivamente, con Bariti che si coordina sugli sviluppi di un calcio di punizione e trova un eurogol. Nel finale non succede più nulla di memorabile, il Padova non riesce a reagire, e la Pergolettese gestisce il largo vantaggio fino al triplice fischio. Tre punti preziosissimi.

VIDEO PADOVA PERGOLETTESE (0-3): IL TABELLINO

Marcatori: Iori (Pe) al 4′ pt, Villa (Pe) al 17′ st, Bariti (Pe) al 21′ st

Padova (4-3-1-2): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Zanchi; Vasic (dal 10′ st Piovanello), Dezi, Radrezza (dal 1′ st Cretella); Russini (dal 1′ st Cannavò); Ceravolo (dal 10′ st Piovanello), Bortolussi. All. Torrente

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (dal 27′ st Saccani), Mazzarani (dal 42′ st Vitalucci), Artioli (dal 22′ st Andreoli), Varas, Villa; Abiuso (dal 42′ st Cancello), Iori (dal 42′ st Guiu Vilanova). All. Villa

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Peloso-Pilleri). Quarto uomo Piccolo

Ammoniti: Delli Carri, Artioli, Cretella

Minuti di recupero: pt 0′, st 3′

