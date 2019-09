Video/ Paganese Rende (5-1): highlights, goleada al Marcello Torre (Serie C)

Diamo un’occhiata al video e ai gol di Paganese Rende, con tutti gli highlights della sfida. Finisce cinque a uno la sfida del Marcello Torre con la Paganese che supera in rimonta il Rende e conquista i tre punti con un punteggio netto. Nel primo tempo gli ospiti erano riuscita passare a sorpresa in vantaggio al quarto d’ora con Scimia ma i padroni di casa non sono rimasti a guardare e, al 42′, Sbampato ha messo a segno il gol del pareggio. Nel secondo tempo la squadra di mister Erra aumenta il distacco grazie alla doppietta di Diop, realizzata tra il 51′ ed il 68′. Gli uomini di mister Andreoli rimangono inoltre in inferiorità numerica a partire dal 69′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Germinio, consentendo quindi agli avversari di dilagare nell’ultima parte di frazione: prima con il calcio di rigore trasformato da Alberti all’89’ e chiudendo poi definitivamente i conti con Schiavino, nel recupero al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adalberto Fiero, della sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Gaeta da un lato, Germinio, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Loviso dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono alla Paganese di salire a quota 8 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Rende non si muove, rimanendo fermo ancora con un solo punto. In casa Rende, dopo il brusco ko, si valuta la posizione del tecnico, finito sulla graticola dopo i cinque gol subito dalla Paganese. “Il Rende Calcio comunica che ogni decisione inerente la posizione del tecnico Angelo Andreoli verrà resa nota nella giornata di domani”, si legge sul sito ufficiale della squadra.

Paganese-Rende 5 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 15′ Scimia(R); 42′ Sbampato(P); 51′, 68′ Diop(P); 89’Alberti (P); 90’+1′ Schiavino(P).

PAGANESE Baiocco; Sbambato, Bramati, Stemdardo, Panariello, Carotenuto, Gaeta, Capece, Scarpa, Alberti, Diop. All.: Erra.

RENDE Savelloni, Blaze, Germinio, Bruno, Vitofrancesco, Loviso, Soomets, Scimia, Rossini, Traore, Morselli. All.: Andreoli.

Arbitro: Adalberto Fiero (Pistoia).

Ammoniti: Germino, Gaeta, Loviso.

Espulsi: Germinio per doppia ammonizione.



