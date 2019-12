Video/ Pergolettese Alessandria (2-1): highlights e gol, volano i cremaschi (Serie C)

Nel video di Pergolettese Alessandria analizziamo la partita giocata per la 18^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020: nel girone A arriva un’altra vittoria per la squadra cremasca, che dal cambio di allenatore ha ottenuto 10 punti in quattro partite raggiungendo il quartultimo posto in classifica, e tornando a sperare concretamente nella salvezza. Il video di Pergolettese Alessandria si apre con un’occasione per la formazione allenata da Albertini, che prova a bucare il muro difensivo locale con una conclusione al volo di Sartore: la difesa di casa è attenta e in qualche modo riesce a spazzare. Gli ospiti appaiono leggermente più in palla e al ventiduesimo spezzano l’equilibrio del primo tempo con il gol del vantaggio: ci pensa Casarini, con un gran bel sinistro, ad infilare alle spalle di Ghidotti. Ottima giocata da parte dell’ex Novara, che sembra poter spianare la strada della vittoria all’Alessandria. Sul finire di primo tempo, però, la Pergolettese torna a galla con Bakayoko, tempestivo nell’inserimento sulla punizione tagliata di Agnelli e freddo nell’insaccarla alle spalle di Valentini. L’uno a uno cambia l’inerzia della partita e si nota subito fin dall’inizio del secondo tempo, quando la Pergolettese mette la freccia e sorpassa con Ciccione. Dopo appena trenti secondi dal ritorno in campo, Panatti apre per Morello, il cui traversone trova appunto l’inzuccata vincente del compagno. 1-2. L’Alessandria non ci sta e comincia ad attaccare a testa bassa. La Pergolettese si difende senza rinunciare alla spinta offensiva ma pur avendo buone idee non riesce ad andare oltre qualche azione potenzialmente pericolosa. I gialloblu comunque fanno quanto basta, vincere portando a casa punti.

VIDEO PERGOLETTESE ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Pergolettese-Alessandria 2-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 22′ Casarini (A), 38′ Bakayoko (P), 46′ Ciccone (P)

Pergolettese (4-4-2): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Muchetti, Agnelli, Panatti, Morello; Canessa, Ciccone (73′ Russo). A disp. Romboli, Fanti, Canini, Manzoni, Malcore, Ferrari, Faini, Girgi, Belingheri, Sbrissa. All. Albertini

Alessandria (4-4-2): Valentini; Sciacca (77′ Cleur), Cosenza, Dossena, Celia; Sartore, Casarini (66′ Suljic), Castellano (77′ Gazzi), Chiarello (84′ Pandolfi); Eusepi, Arrighini. A disp. Crisanto, Ponzio, Akammadu, Gerace, Gjura, M’Hamsi. All. Scazzola

Arbitro: Carella

