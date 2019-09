Video/ Pergolettese Arezzo (1-1): highlights e gol, Bortoluz salva i suoi (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Pergolettese Arezzo. Allo Stadio Giuseppe Voltini le formazioni di Pergolettese ed Arezzo non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo le squadre faticano parecchio e bisogna quindi aspettare la ripresa perchè il risultato si sblocchi. Ci pensa infatti Belloni a portare in vantaggio la compagine ospite al 49′. Quindi la gara si accende soltanto nel finale, a cominciare dal gol del pareggio realizzato su calcio di rigore da Bortoluz al 78′. Gli amaranto protestano per un altro calcio di rigore a loro giudizio non ravvisato dal direttore di gara e rimangono inferiorità numerica nei minuti di recupero a causa dell’espulsione rimediata dal portiere Pissardo, rimpiazzato tra i pali da Bortoluz avendo già effettuato tutte le sostituzioni a disposizione. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Cascone, della sezione di Nocera Inferiore, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo Cheddira, Gori, Franchi, Villa, Bortoluz, Caso, oltre ad aver mostrato un rosso diretto a Pissardo. Il punto conquistato permette rispettivamente alla Pergolettese di salire a quota 2 nella classifica del girone A mentre l’Arezzo raggiunge i 4 punti.

Pergolettese-Arezzo 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Belloni(A); 78′ RIG. Bortoluz(P).

PERGOLETTESE Ghidotti, Villa, Canini, Panatti, Ciccone, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Russo, Ferrari, Belingheri. A disp.: Romboli, Fanti, Manzoni, Franchi, Morello, Canessa, Girgi, Bortoluz, Coly, Sbrissa, Brero, Agnelli. All.: Contini Matteo.

AREZZO Pissardo, Mosti, Borghini, Picchi, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Rolandoi, Baldan, Cheddira. A disp.: Daga, Nolan, Mesina, Piu’, Sbarzella, Barbini, Gori, Caso, Benucci, Sussi, Raja, Tassi. All.: Di Donato Daniele.

Arbitro: Mario Cascone (Nocera Inferiore).

Ammoniti: Cheddira, Gori, Franchi, Villa, Bortoluz, Caso.

Espulsi: Pissardo.

