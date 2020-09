Video/ Pesaro Brindisi (70-84): highlights. Successo netto per Vitucci (Basket)

Successo di larga misura per la Happy Casa Brindisi nella quinta giornata della Supercoppa Italiana di basket, una vittoria sulla Carpegna Pesaro che tiene i pugliesi ancora in corsa per un posto per le Final Four di Bologna (18/20 settembre). Inizio equilibrato, tra le fila dei padroni di casa spiccano Cain e Delfino, Perkins tiene a galla i pugliesi ma il primo quarto si chiude sul 23-20 per Pesaro. Avvio ingannevole perché a partire dal secondo quarto Brindisi prende di prepotenza in mano la partita, piazzando un break di 8-0 che si allunga fino al 22-3 con le tre triple di Harrison e il primo tempo che finisce 32-44 per la Happy Casa, capace di ribaltare totalmente l’inerzia della partita. Nel terzo quarto i pugliesi i pugliesi si trovano a dilagare ormai nel punteggio, portandosi sul 50-72 contro la formazione marchigiana, +22 per Brindisi con 15 punti ciascuno per Thompson e Willis, 13 per Harrison e 12 per Perkins. Pesaro non riesce a trovare contromisure difensive e mantiene Cain a quota 11 punti personali, chiudendo l’ultimo quarto sul 20-12, ma il finale di partita per Brindisi è stata pura accademia. Ora sarà decisiva l’ultima giornata con lo scontro diretto tra Pesaro e Sassari. Una vittoria della Dinamo qualificherebbe i sardi alla Final Four di Bologna; una vittoria della Carpegna tra i 16 e i 30 punti regalerebbe invece il pass alla Happy Casa Brindisi.

