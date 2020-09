Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: Supercoppa basket girone D

Pesaro Brindisi, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Beniamino Manuel Attard e Sergio Noce, è in programma alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 settembre, presso il Geovillage di Olbia, sede unica per tutte le partite del girone D della Supercoppa Italiana 2020 di basket, che giunge oggi alla sua quinta e penultima giornata. Presentando la diretta di Pesaro Brindisi, possiamo evidenziare che si tratterà di una partita molto importante per le sorti dell’intero girone: la Carpegna Prosciutto Pesaro infatti giovedì ha sconfitto nettamente Roma salendo così a quota tre vittorie su quattro partite finora disputate e agganciando al comando della classifica del girone Sassari proprio per merito della Happy Casa Brindisi, che ha vinto in rimonta contro i sardi rilanciando a sua volta le proprie speranze di qualificazione alla Final Four di settimana prossima. Di conseguenza, la partita di questa sera diventa fondamentale per le sorti nella competizione delle due squadre…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Pesaro Brindisi non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA PESARO BRINDISI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Pesaro Brindisi, abbiamo visto dunque che questo incontro sarà fondamentale per marchigiani e pugliesi nel loro cammino in Supercoppa. Per la Happy Casa Brindisi è stato senza dubbio prezioso il successo in rimonta di giovedì contro Sassari, perché ora la squadra allenata da coach Frank Vitucci può avere la certezza di giocarsela con chiunque, in particolare se Harrison e Krubally ripeteranno le prestazioni messe in mostra appena due giorni fa – il calendario di questa Supercopa Italiana 2020 non dà tregua a nessuno, dopo lunghi mesi di stop è una variabile davvero importante. In tal senso potrebbe avere un piccolo vantaggio la Carpegna Pesaro, che infatti non ha dovuto faticare molto per battere una Virtus Roma in disarmo: il punteggio finale di 89-56 non ha bisogno di molti commenti per illustrare il dominio dei marchigiani di coach Jasmin Repesa, chiamati invece a dare tutto oggi, in un match come detto fondamentale per le sorti del girone.

