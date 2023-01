Video/ Piacenza Arzignano (1-2): rimonta e sconfitta, biancorossi penultimi

VIDEO PIACENZA ARZIGNANO 1-2

La sfida tra Piacenza e Arzignano si apre con un gol: al 5′ Morra porta in vantaggio i suoi: passaggio errato di Munari, l’attaccante recupera palla a sinistra, salta l’avversario e batte il portiere da posizione defilata. L’Arzignano la pareggia al 20′: al 19′ viene concesso un penalty per tocco di mano di Cosenza sul tentativo di passaggio di Parigi. Il difensore viene ammonito e dal dischetto si presenta Grandolfo che dagli 11 metri non sbaglia. Tre minuti dopo, viene annullata una rete ai padroni di casa per fuorigioco: tiro di Cesarini, Saio respinge direttamente sui piedi di Morra che insacca il tap-in ma era in fuorigioco. Sul finale del primo tempo l’Arzignano passa in vantaggio: al 45’+1 cross dalla destra di Cester con Antoniazzi che stacca bene di testa e mette la palla in rete!

PIACENZA ARZIGNANO: KO IN RIMONTA

Dopo il gol subito sul finale del primo tempo, alla ripresa del match tra Piacenza e Arzignano, la squadra di casa cerca il gol del pareggio. Dopo essere passata in vantaggio con Morra dopo appena 5 minuti dall’inizio del match, infatti, la formazione oggi guidata da Curioni non ci sta a perdere. Varie le occasioni, nessuna realmente pericolosa: così, la squadra di Scazzola – oggi squalificato e con il suo vice in panchina – interrompe la striscia positiva con la rimonta subita. I biancorossi restano penultimi a +4 sulla Triestina, oggi ko a Vercelli. L’Arzignano vince e si mantiene in zona playoff salendo a quota 33.

VIDEO PIACENZA ARZIGNANO 1-2: IL TABELLINO

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza (27’ st Plescia), Nava; Cesarini (27’ st Parisi), Palazzolo (22’ st Luppi), Sulijc, Chierico (1’ st Giorno), Gonzi (34’ st Zunno); Munari, Morra. A disp. Tintori, Reclaf, Vianni, Capoferri, Onisa, Masetti. All. Scazzola

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Molnar, Piana, Lattanzio; Barba (18’ st Nchama), Casini, Antoniazzi; Cester (18’ st Belcastro); Grandolfo (41’ st Lunghi), Parigi. A disp. Pigozzo, Bordo, Gemignani, Nannini, Grosso, Tremolada, Tardivo. All. Bianchini

ARBITRO: Vogliacco di Bari

RETI: Pt: 5’ Morra (P), 20’ Grandolfo su rig. (AV), 45’ Antoniazzi (AV)

