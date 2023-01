DIRETTA/ Piacenza Arzignano video streaming tv: i precedenti sono soltanto tre

DIRETTA PIACENZA ARZIGNANO: TESTA A TESTA

Ora passiamo per la diretta di Piacenza Arzignano a leggere quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Sono appena tre i precedenti tra le due compagini, considerando anche i match a campi invertiti. Le due compagini si sono affrontate per la prima volta in assoluto nella scorsa stagione quando in entrambi i match non si andò oltre il pareggio a reti inviolate. Si è poi tornati a giocare in questa stagione quando Arzignano si è imposto tra le mura amiche addirittura per 3-0.

Dopo 20 minuti la squadra gialloceleste era già in doppio vantaggio grazie a una doppietta messa a segno da Parigi. Al minuto 66 la ciliegina sulla torta poi la metteva Barba. I lupetti biancorossi dunque non solo non sono mai riusciti a vincere contro questo avversario, ma in tre partite non hanno nemmeno segnato mai una rete. Sarà interessante vedere quello che ci racconterà la gara di oggi e come andrà alla fine ad aggiornare il bilancio tra le due compagini. (Matteo Fantozzi)

PIACENZA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Arzignano sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SFIDA COMBATTUTA!

Piacenza Arzignano, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Emiliani a caccia del poker dopo 3 vittorie consecutive, i biancorossi hanno cambiato completamente passo vincendo anche in casa della Feralpisalò, in lotta per la promozione in Serie B e avvicinandosi verso la zona salvezza diretta, solo a 3 punti dalla zona play out.

L’Arzignano arriva all’appuntamento dopo 3 risultati utili consecutivi, pari in casa contro la Pro Sesto nell’ultimo impegno e vicentini che hanno agganciato a quota 30 punti la zona play off, a braccetto con l’Albinoleffe. All’andata netto successo dell’Arzignano in casa contro il Piacenza col punteggio di 3-0, pari a reti bianche nell’ultima sfida disputata allo stadio Garilli tra le due compagini.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori, Frosinini, Nava, Masetti, Capoferri, Palazzolo, Persia, Nelli, Munari, Rossetti, Gonzi. Risponderà l’Arzignano allenato da Marco Bianchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Saio, Lattanzio, Molnar, Nchama, Bordo, Gemignani, Barba, Piana, Antoniazzi, Tremolada, Belcastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PIACENZA ARZIGNANO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Piacenza Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











