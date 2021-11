Video/ Piacenza Renate (3-1) gol e highlights: Bobb trova la rete del tris (Serie C)

VIDEO PIACENZA RENATE (3-1): CHE COLPO PER I LUPI!

Il Piacenza supera il Renate per tre reti ad uno. Le reti portano la firma di Cesarini, Corbari e Bobb. Galuppini ha illuso il Renate. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. De Grazia da ottima posizione per poco non trova il vantaggio. Rigore per il Piacenza! Cesarini si presenta sul dischetto e non sbaglia! Grande inizio dei padroni di casa. Corbari! Arriva il raddoppio del Piacenza! Grande servizio di Rabbi per il compagno di squadra che la mette sul secondo palo. Il Piacenza continua ad attaccare a caccia del terzo gol, Renate in grande difficoltà. Baldassin calcia da fuori area, Pratelli la mette in calcio d’angolo. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, decidono al momento le reti siglate da Cesarini e Corbari, il Renate fatica nel proporre azioni pericolose. Galuppini! La riapre a sorpresa il Renate! Una punizione deviata non lascia scampo a Pratelli. La prima frazione tra Piacenza e Renate termina con il vantaggio dei padroni di casa.

VIDEO PIACENZA RENATE: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Piacenza Renate andiamo a vedere quanto successo nel secondo tempo allo stadio Garilli. Il Renate si riversa subito in avanti a caccia del pareggio. Baldassini prova la conclusione ma la mette alta. Conclusione pericolosa di Dubickas, Drago si oppone benissimo. Bobb! La chiude il Piacenza! Bella azione dei padroni di casa che trovano la conclusione vincente di Bobb. Dubickas ha l’occasione del poker ma spreca. Manca pochissimo alla fine di un match che sembra aver ormai poco da dire. Quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Il Renate attacca alla ricerca del secondo gol. Termina la gara con il Piacenza che vince per tre reti ad uno, timbrando un colpo preziosissimo per la salvezza nel girone A di Serie C e arrestando la marcia dei nerazzurri lombardi, che vivono decisamente una brutta giornata.

