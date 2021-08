Video/ Pisa Alessandria (2-0) highlights e gol, decide un doppio Lucca (Serie B)

VIDEO PISA ALESSANDRIA (2-0): TOSCANI OK IN CASA

Il Pisa supera l’Alessandria grazie alla doppietta di Lucca bissando la vittoria contro la Spal nella prima giornata. Per l’Alessandria arriva invece la seconda sconfitta di fila dopo il rocambolesco match a Benevento dove i campani si sono imposti per quattro reti a tre. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Hermannsson cerca Sibilli, bravo Benedetti ad intercettare la sfera e spazzare. Ba fa da sponda di testa per Casarini, la botta da fuori trova Nicolas che para facilmente. Dieci minuti di gioco volati via, stiamo assistendo ad una gara molto equilibrata. Toure interviene sul cross di Mastinu ma non centra lo specchio. Siamo giunti al ventesimo minuto di gioco, il match stenta a decollare. Caracciolo lancia dalle retrovie, Sibilli ci va di testa e non centra la porta. Beghetto recupera una sfera destinata sul fondo e per poco non crea problemi a Plisseri. Pisa ed Alessandria faticano, per ora, ad imbastire azioni pericolose, giusto il risultato di zero a zero. Gucher la mette in mezzo da calcio d’angolo, Leverbe non trova il pallone ma colpisce male. L’Alessandria risponde un minuto dopo con Palombi servito da Corazza, Nicolas blocca facile. Marsura si mette in proprio e calcia, per fortuna di Pisseri la sfera termina fuori di pochissimo. Gara che si è accesa in questo finale di prima frazione. Prima ghiotta occasione del match sui piedi di Marsura, Pisseri compie un ottimo intervento. Bel cross per Toure, Pisseri è reattivo e la mette in angolo. Termina la prima frazione a reti bianche tra Pisa e Alessandria.

Video/ Brescia Cosenza (5-1) gol e highlights: rondinelle devastanti (Serie B)

VIDEO PISA ALESSANDRIA: IL SECONDO TEMPO

Beghetto prova a servire Palombi, Nicolas esce con i tempi giusti. Cross interessante di Beghetto, Corazza non ci arriva per un soffio. Ancora Beghetto protagonista, il suo cross viene chiuso da Mustacchio che però non trova la porta. Lucca calcia forte, Pisseri respinge con i pugni. Gucher in mezzo, Pisseri esce con i tempi giusti mettendo fuori causa Lucca. Gucher dal limite dell’area, la sfera non trova la porta. Venti minuti alla fine della partita, non si sblocca il match. Meglio il Pisa che sta attaccando a testa bassa. Il Pisa sfiora il vantaggio! Cohen con il sinistro, la sfera fuori di pochissimo. Lucca! La sblocca il Pisa! Marsura assiste il compagno che con un bel destro fulmina Pisseri. Lucca! La chiude il Pisa con la doppietta dell’attaccante! Masucci si inventa un assist in rovesciata di pregevole fattura, Lucca dribbla Benedetti e poi trafigge Pisseri. Beghetto ci prova su punizione e per poco non inquadra lo specchio. Grandissima chance per De Vitis che dopo la respinta di Pisseri la mette alta. Manca pochissimo alla fine, Pisa ad un passo dalla seconda vittoria di fila. Bruccini da fuori, la sfera non trova la porta. Termina la contesa, decide la doppietta di Lucca.

Faivre al Milan?/ Calciomercato news: Romain non parte, è corsa a due con Corona

IL TABELLINO

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli (67′ Beruatto); Tourè (72′ De Vitis), Marin, Gucher (72′ Masucci); Mastinu (54′ Lucca); Sibilli (67′ Cohen), Marsura. All. D’Angelo

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Benedetti, Mantovani, Parodi; Mustacchio, Ba (88′ Bruccini), Casarini, Beghetto (88′ Lunetta); Palombi (62′ Arrighini), Corazza (75′ Marconi), Chiarello (75′ Orlando). All. Longo

Reti: 80′ Lucca (P), 85′ Lucca (P)

Ammoniti: Mantovani (A), Benedetti (A), Marin (P), De Vitis (P)

DIRETTA/ Torino Roma Primavera video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

Note: arbitro Francesco Cosso; angoli 3-1 (2-1); recupero 1′ e 3′

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PISA ALESSANDRIA (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA