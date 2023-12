Video/ Pisa Ascoli (1-0) gol e highlights: gara decisa da Mlakar! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA ASCOLI: LA SINTESI

All’Arena Garibaldi il Pisa supera l’Ascoli per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Castori partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 13′ con una giocata interessante di Pablo Rodriguez che tuttavia non conclude l’azione come avrebbe voluto. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Aquilani sembrano crescere riuscendo infatti anche a passare in vantaggio al 44′ grazie alla rete messa a segno da Mlakar, autore di un tiro a giro vincente su suggerimento di Valoti.

DIRETTA/ Pisa Ascoli (risultato finale 1-0): inutile il palo di Bayeye! (Serie B, 23 dicembre 2023)

Nel secondo tempo i nerazzurri ricominciano la sfida in maniera arrembante e suonano di nuovo la carica con D’Alessandro sprecando una buona opportunità per l’eventuale raddoppio al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro le speranze di rimonta dei bianconeri si affievoliscono ed i marchigiani non vanno di fatto oltre al palo centrato da Bayeye al 63′.

Video/ Ascoli Catanzaro (1-0) gol e highlights: ci pensa Pedro Mendes! (Serie B, 16 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente D’Alessandro, Moreo, Caracciolo, Barbieri e Piccinini da un lato, Giovane, Quaranta e Masini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno del campionato cadetto permettono al Pisa di salire a quota 21 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo a 16 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA ASCOLI: IL TABELLINO

Pisa-Ascoli 1 a 0 (p.t. 1-0)

DIRETTA/ Ascoli Catanzaro (risultato finale 1-0): Falasco non trova il raddoppio (Serie B, 16 dicembre 2023)

Reti: 44′ Mlakar(P).

Assist: 44′ Valoti(P).

PISA (4-2-3-1) – Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Nagy, Veloso; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Moreo. All.: Aquilani.

ASCOLI (3-5-2) – Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Masini, Gnahorè, Giovane, Falasco; Mendes, Rodriguez. All.: Castori.

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno).

Ammoniti: 10′ D’Alessandro(P); 15′ Moreo(P); 45’+1′ Caracciolo(P); 55′ Barbieri(P); 66′ Giovane(A); 69′ Quaranta(A); 76′ Piccinini(P); 81′ Masini(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA ASCOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA