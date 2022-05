Video/ Pistoiese Imolese (2-1) gol e highlights: Suciu segna la rete decisiva

VIDEO PISTOIESE IMOLESE (2-1): PRIMO ROUND AI TOSCANI

Un match dominato e controllato dalla Pistoiese, ma sbloccato a sorpresa, a fine primo tempo dall’Imolese, grazie ad un perfetto inserimento di Boscolo, che col piattone fulmina Seculin. La formazione emiliana crea una vera e propria trincea per 90 minuti, concedendo pochi spazi, provando a sfruttare le ripartenza, con l’obiettivo di gettare le basi per poi costruire le possibilità di passaggio del turno nel match di ritorno, di fronte al proprio pubblico. La squadra ospite è compatta ed ordinata, difficile da perforare.

Dopo 12 minuti della ripresa, però, l'Imolese si fa male da sola e Rinaldi deposita nella propria porta un insidioso cross partito dal piede di Vano. Il risultato non scoraggia gli emiliani, che proseguono nell'interpretazione della loro gara difensiva, non disprezzando un possibile pari. Al primo minuto di recupero, però, crolla definitivamente il muro rossoblù: Suciu fa partire un destro magico dal limite dell'area, sul quale Rossi può intervenire solo parzialmente, non riuscendo ad evitare il definitivo gol del 2-1. Stadio Melani in estasi, la Pistoiese vince meritatamente la gara d'andata valida per i playout di Serie C.

VIDEO PISTOIESE IMOLESE, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Marco Alessandrini, allenatore della Pistoiese, protagonista del match di oggi: “Nel calcio bisogna sempre crederci e non bisogna mai mollare, è stata una partita da batticuore, perchè abbiamo avuto la possibilità di rimetterla nelle migliori condizioni per noi. Abbiamo avute diverse occasioni per fare gol, magari se fossero state concretizzate poteva nascere un’altra partita. Invece siamo andati sotto alla prima occasione e dopo un momento di spaesamento, alla fine del primo tempo ci siamo tranquillizzati e nella ripresa abbiamo iniziato a fare la partita trovando l’1-1. Sono partite difficili, ma sono stati bravi i ragazzi a interpretare ogni momento, fino a trovare l’episodio favorevole che ci ha premiato.Non ho niente da eccepire sulla prestazione dei ragazzi, perchè ribaltare il risultato è un merito importante.

Qualsiasi pubblico poteva abbandonare la squadra, invece i tifosi ci sono rimasti vicini dandoci tanto e i giocatori hanno percepito la vicinanza. Questo risultato non ci mette al sicuro ma è sicuramente un primo passo. Adesso a Imola dovremo fare un’altra bella partita, oggi quello che dovevamo fare siamo riusciti a farlo. Sapevo come giocava l’Imolese e avevo già in mente già da inizio settimana come impostare la gara. Questo schieramento ci ha permesso una copertura migliore anche se naturalmente qualcosa si paga, perchè quando cambi non sai mai se è la cosa migliore o no. Sono tanto arrabbiato per Vano perchè gli arbitri non ci hanno rispettato. In queste partite non puoi rammaricarti di niente, gli episodi vengono a favore o a sfavore, però questo episodio ci toglie tanto ma non sicuramente la fiducia per affrontare la prossima partita. Abbiamo riequilibrato il doppio confronto portandolo a nostro favore ma questo non ci toglie dai problemi. Cercheremo di recuperare le energie, abbiamo tutta la settimana per lavorare”.

VIDEO PISTOIESE IMOLESE, IL TABELLINO

PISTOIESE – IMOLESE 2-1 (0-1)

PISTOIESE (4-3-3): Seculin; Mezzoni (40’ st Nica), Moretti, Portanova, Martina (43’ st Pinzauti); Suciu, Marcucci, Folprecht (33’ st Pertica); Di Massimo, Vano, Bocic.

In panchina: Pozzi, Crespi, Venturini, Florentine, Valiani, Castellano, Stijepovic, Basani, D’Antoni.

Allenatore: Alessandrini.

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Angeli, Rinaldi, Vona (38’ st Milani), Liviero; Benedetti, D’Alena, Boscolo; Alessandro Lombardi (18’ st Belloni), Padovan (28’ st Cerretti), Romano (38’ st De Sarlo).

In panchina: Santopadre, Angeletti, Manzo, La Verdera, Luca Lombardi, De Feo, Capozzi, Lombardi.

Allenatore: Fontana.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 37’ pt Boscolo; 12’ Rinaldi (aut), 46’ st Suciu.

ESPULSI: 48’ st Vano per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Folprecht, Romano, Portanova, Cerretti, Fontana.

