Video/ Udinese Empoli (1-1) gol e highlights: pari al 104′, salvezza rimandata! (Serie A, 19 maggio 2024)

Finisce 1-1 tra Udinese ed Empoli una gara che poteva emettere il primo verdetto-salvezza: ma il pareggio firmato da due rigori nel recupero, e altrettante controverse decisioni a sfavore della compagine ospite, non mancherà di suscitare polemiche per le ripercussioni che potrebbe avere sugli ultimi 90′ del campionato. Il veleno è tutto nella coda di una gara, bloccata per 90 minuti e poi caratterizzata da un recupero-monstre in cui succede di tutto: nel primo tempo (Success subito KO, sull’altro fronte Cerri alza bandiera bianca al 36′) tanti errori e poco da segnalare, poi al minuto 35 il bel gol di Maleh annullato dal VAR (contestato un fallo nella costruzione dell’azione) che sembrava poter stappare una sfida nervosa e caratterizzata più dalla paura di perdere.

Nel secondo tempo gli azzurri partono forte, avendo intuito la possibilità del colpaccio, ma al 58′ è il neo entrato Davis a fallire il gol del vantaggio. Tra perdite di tempo e girandola dei cambi si arriva così all’89’ quando Samardzic ingenuamente tocca Cambiaghi in area: il penalty concesso viene trasformato da Niang ma manca ancora un quarto d’ora in questo copione… Infatti, all’ottavo minuto di recupero, su una concitata azione in area empolese Guida viene richiamato dal VAR e concede un contestato rigore anche ai bianconeri: solo al 104′ Samardzic s’incarica dell’esecuzione, facendosi perdonare il precedente errore. Un 1-1 d’oro per l’Udinese (che pure alla vigilia cercava la vittoria per la matematica salvezza) per restare avanti di una lunghezza sull’Empoli, sempre terz’ultimo: beffa invece per Nicola che si giocherà la permanenza in Serie A nell’ultimo match casalingo con la Roma e che in Friuli forse ha perso due punti vitali…

UDINESE: Okoye, Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (dal 10′ st Ebosele) , Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success (dal 6′ Brenner; dall’11’ st Davis), Lucca. A disposizione: Padelli, Mosca, Festy, Zarraga, Davis, Ferreira, Abankwah, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra, Palma, Pejicic. Allenatore: Fabio Cannavaro.

EMPOLI: Caprile, Bereszynski (dal 15′ st Walukiewicz), Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni (dal 15′ st Fazzini), Grassi (79′ Marin), Maleh, Pezzella; Cancellieri (dal 34′ st Cambiaghi), Cerri (dal 30′ Niang). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Cacace, Marin, Fazzini, Destro, Zurkowski, Cambiaghi. Allenatore: Davide Nicola.

Ammoniti: Grassi (E), Perez (U), Bastoni (E), Ismajli (E), Gyasi (E), Marin (E).

Espulso: Grassi (E) dalla panchina.

Reti: 45′ st rig. Niang (E), 90′ + 14 st rig. Samardzic (U).

