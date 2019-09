Video/ Pistoiese Renate (0-0): highlights, nessun gol al Melani (Serie C)

Diamo un’occhiata al video e alle azioni salienti di Pistoiese Renate, gara di Serie C terminata sul risultato di zero a zero. Allo Stadio Marcello Melani le formazioni di Pistoiese non vanno oltre un pareggio nemmeno troppo divertente. La partita infatti non ha regalato grandi emozioni nel corso della sua durata con le due compagini che si sono sostanzialmente annullate per quasi tutti i novanta minuti di gioco. Tuttavia, nel finale di gara, precisamente all’88’, Terigi ha lasciato in inferiorità numerica i padroni di casa che sono stati però bravi a salvarsi nonostante anche il calcio di rigore assegnato agli ospiti: ci ha pensato di fatto il portiere Pisseri a sventare il pericolo ed a salvare il punteggio parando il tentativo dal dischetto di Grbac nel recupero al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonino Costanza, della sezione di Agrigento, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Bordin, Camilleri e Terigi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato e Galuppini dall’altro. Il punto conquistato permette rispettivamente alla Pistoiese di salire a quota 6 ed al Renate di toccare i 13 punti nella classifica del girone A di Serie C. Gli arancioni si sono dovuti accontentare di un pareggio dopo aver fatto la partita e giocato su un ritmo più alto rispetto ai propri avversari. La compagine lombarda dal canto suo ha dimostrato una certa solidità difensiva, si è difesa con ordine senza mai disunirsi e ha portato a casa un punticino tutto sommato prezioso.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO, I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PRO PATRIA PIANESE

Video – Tabellino Pistoiese-Renate 0 a 0

PISTOIESE – Pisseri, Terigi, Dametto. Valiani, Bordin, Gucci, Falcone, Llamas, Camilleri, Spinozzi, Ferrarini. All.: Pancaro.

RENATE – Satalino, Anghilieri, Kanashi, Baniya, Galuppini, Militari, Rada, Damonte, Mariatato, Possenti, Guglielmotti. All.: Diana.

Arbitro: Antonino Costanza (Agrigento).

Ammoniti: Bordin, Camilleri, Galuppini, Terigi.

Espulsi: Terigi per doppia ammonizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA