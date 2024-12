DIRETTA STOCCARDA YOUNG BOYS, HOENESS VUOLE ENTRARE NEI 24

La Champions League fa tappa anche in Germania con la diretta Stoccarda Young Boys in campo alle 21,00 di mercoledì 11 dicembre 2024 per la sesta giornata della fase campionato. <I punti peseranno particolarmente stasera perché sono vitali sia per lo Stoccarda che per lo Young Boys. Lo Stoccarda ha bisogno di riscattarsi ed è reduce da un netto 5 a 1 in casa della Stella Rossa che ha fatto sprofondare i tedeschi al 27esimo posto. Lo Young Boys, invece, ha perso tutte le cinque partite disputate e ha poche speranze.

IN TV STOCCARDA YOUNG BOYS, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Vedere la diretta Stoccarda Young Boys sarà possibile solo su Sky, se invece non vi trovate davanti a una tv allora potrete comunque godere di questa diretta in streaming video su NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire con noi questo match attraverso la nostra diretta.

STOCCARDA YOUNG BOYS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di concentrarci sulla visione di questa partita perdiamo due minuti per capire quali saranno le probabili formazionii, come i due allenatori vorranno giocarsela. La tensione è molto alta. Lo Stoccarda andrà in campo con un 4-2-3-1 con Nübel tra i pali e con una difesa a quattro formata da Vagnoman, Chase, Rouault e Mittelstädt. Karazor e Stiller saranno i mediani con Leweling, Undav e Millot sulla trequarti a sostegno di El Bilal Touré.

Sarà un 4-4-2 quello dello Young Boys con Von Ballmoos tra i pali con Blum, Lauper, Camara e Hadjam in difesa. Males, Niasse, Ugrinic e Virginius formeranno un centrocampo compatto e con spinta offensiva per sostenere le due punte che saranno Elia e Itten.

STOCCARDA YOUNG BOYS, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote e dei pronostici della diretta Stoccarda Young Boys utilizzando le proposte di William Hill. I tedeschi sono i favoriti e il loro 1 è dato a 1,35 contro il 7,00 per gli svizzeri e il pareggio X a 5,50.