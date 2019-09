Video/ Pontedera-Pro Vercelli (1-1): gol e highlights, Varas la riacciuffa (Serie C)

Diamo un’occhiata al video di Pontedera Pro Vercelli, con highlights e gol della sfida valida per la quinta giornata del Girone A di Serie C terminata 1-1. Una sfida senza esclusione di colpi che muove la classifica di entrambe le squadre: i toscani – al terzo pareggio consecutivo – salgono a quota 9 punti, i piemontesi a quota 7. Padroni di casa in vantaggio dopo appena 8’ con il difensore Piana, bravo a insaccare con un preciso destro un corner telecomandato di Calcagni. La replica della formazione di Alberto Gilardino è arrivata all’alba del secondo tempo: colpo di testa vincente dell’italo-ecuadoregno Varas, bravo a trafiggere un Mazzini in grande serata. Grande protagonista della sfida dello stadio Ettore Mannucci è stato infatti l’estremo difensore amaranto, bravo a negare la gioia della vittoria alla Pro Vercelli con due grandi interventi su Comi e su Azzi. Nonostante l’ottima prestazione degli ospiti, che ai punti avrebbero meritato la vittoria, un pareggio che soddisfa ambedue le compagini. E’ già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti: Pontedera domenica trasferta a Gorgonzola contro la Giana Erminio, Pro Vercelli attesa dalla sfida casalinga contro la Pergolettese. Nel post gara le parole del mister della Pro Vercelli, Gilardino, che ha così commentato il match: “Abbiamo avuto un approccio giusto alla partita, abbiamo preso gol ma abbiamo cercato anche nel primo tempo delle situazioni per cui lavoriamo quotidianamente. Abbiamo buttato palle in area e avuto situazioni offensive importanti. Nel secondo tempo ho cercato di trasmettere serenità e tranquillità alla squadra, consapevoli che eravamo sotto di un gol ma che la partita poteva essere ripresa. Credo che nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni, sicuramente il risultato poteva essere più ampio. Questo punto deve essere preso e sfruttato in questi giorni che ci porteranno alla partita con la Pergolettese, uno scontro diretto e molto importante”.

PONTEDERA (3-5-2): Mazzini; Cigagna, Piana (1′ st Risaliti), Ropolo; Calcagni (43′ st Guliani), Bernardini, Barba, Serena (28′ st Pavan), Mannini; De Cenco, Semprini (18′ st Tommasini). A disp: Sarri, Bianchi, Benassai, Salvi, Bardini, Bruzzo, Negro, Balloni. All. Maraia.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Foglia, Masi, Auriletto, Volpe; Graziano, Grossi (31′ st Schiavon), Erradi (7′ st Mal); Della Morte (12′ st Azzi), Comi (31′ st Rosso), Varas. A disp: Saro, Quagliata, Bani, Ciceri, Romairone, Franchino, Carosso, Benedetti. All. Gilardino

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia.

Marcatori: pt 8′ Piana; st 3′ Varas

Note: spettatori 500 circa; ammoniti Cigagna, Graziano, Barba; angoli 3-9





