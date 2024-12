Dopo il pareggio rimediato una settimana in Campania contro la Casertana, il Potenza torna finalmente al successo (cosa che non accadeva dallo scorso 16 novembre contro il Giugliano). Il team lucano guidato dal tecnico Pietro De Giorgio, infatti, ha travolto con il risultato finale di 5-1 il Latina di mister Pasquale Padalino.

VIDEO RIMINI PONTEDERA (5-1)/ Gol e higlights: vittoria netta (Serie C, 7 dicembre 2024)

La gara tra il Potenza ed il Latina, di fatto, inizia subito con una svolta, visto che al quinto minuto il direttore di gara assegna ai padroni di rigore un calcio di rigore per un fallo di Vona su Errani. Dagli undici metri, dunque, si presenta Caturano che non sbaglia e porta in vantaggio il gruppo agli ordini di Pietro De Giorgio.

Video Pescara Legnago Salus (0-1)/ Gol e highlights: capolista KO con Franzolini! (Serie C, 7 dicembre 2024)

Lo stesso Caturano qualche minuto dopo sfiora il raddoppio, ma anche il Latina va vicino al vantaggio. Per il team laziale, infatti, va alla conclusione Addessi, ma è davvero molto Alastra a salvare il Potenza con un grandissimo intervento. Il primo tempo, di fatto, si chiude con un’altra occasione capitata ad Addessi che, però, vede il suo colpo di testa sfiorare il palo.

VIDEO POTENZA LATINA, LUCANI SEGNANO QUATTRO GOL IN VENTI MINUTI

Tuttavia, il Latina riesce comunque a riportare il risultato in parità con il gol realizzato da Riccardi. Proprio quest’ultimo, a sorpresa, sfiora anche la rete che avrebbe portato avanti il team lazione. Dopo quest’ultima occasione, quindi, inizia lo show del Potenza, visto che segna la bellezza di quattro gol in appena venti minuti.

Video Pergolettese Renate (0-1)/ Gol e highlights: Di Nolfo firma il successo! (Serie C, 7 dicembre 2024)

I primi due sono siglati da Rosafio. Mentre il poker viene realizzato con una grandissima conclusione dalla distanza da Rillo. La manita, invece, viene segnata sempre da chi ha aperto le danze, ovvero Caturano. Negli ultimi minuti della partita, al netto della possibilità di segnare il sesto gol sempre con Caturano, non succede praticamente nulla da segnalare.

Grazie a questo successo così rotondo, di fatto, il Potenza Calcio è in piena zona play-off. Il team guidato da mister De Giorgio è quarto a quattro punti dal Benevento che, però, ha una gara in meno. Mentre il Latina di Pasquale Padalino è nella parte bassa della classifica, visto che è in piena zona retrocessione: esattamente al sedicesimo posto della graduatoria del gruppo C.

VIDEO POTENZA LATINA, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH