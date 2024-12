RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DIECI PARTITE OGGI!

Sempre più vicini al giro di boa, i risultati Serie C oggi, sabato 7 dicembre 2024, ci terranno ampiamente compagnia con tanti gol ed emozioni, dal momento che avremo ben dieci partite per la diciottesima giornata, la penultima del girone d’andata nel campionato di Serie C 2024-2025. Le classifiche dei gironi si fanno sempre più intriganti, la sosta natalizia si avvicina ma prima c’è ancora da fare un ultimo sforzo per chiudere l’anno solare nel migliore dei modi.

Cominciando come al solito dal girone A, possiamo notare che oggi il gruppo più settentrionale ci proporrà tre partite per i risultati Serie C, con una netta preponderanza delle squadre lombarde, ben cinque delle sei che attendiamo in campo nelle prossime ore. Per la precisione, alle ore 15.00 saranno in programma Lumezzane Pro Patria e Virtus Verona Giana Erminio, mentre alle ore 17.30 sarà la volta del fischio d’inizio del secondo derby lombardo del sabato, cioè Pergolettese Renate.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL GIRONE B IN COPERTINA

La proverbiale parte del leone per i risultati Serie C oggi sarà invece quella del girone B, che infatti ci presenterà un sabato con ben cinque partite: alle ore 15.00 si calerà già il tris con Carpi Torres, Pianese Ternana e Rimini Pontedera. I rossoverdi umbri potrebbero anche agganciare il Pescara al comando della classifica, ma poi il Delfino potrà rispondere a stretto giro di posta, dal momento che alle ore 17.30 avremo Pescara Legnago Salus e Spal Vis Pesaro.

Piuttosto tranquillo sarà invece il sabato in compagnia dei risultati Serie C per quanto riguarda il girone C, dal momento che gli incontri in programma oggi pomeriggio nel gruppo più meridionale saranno solamente due. Si comincerà alle ore 15.00 con Potenza Latina, mentre alle ore 17.30 potremo seguire Messina Foggia, partita molto delicata per la corsa verso il traguardo della salvezza.

RISULTATI SERIE C, 18^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Lumezzane Pro Patria

Virtus Verona Giana Erminio

Ore 17.30

Pergolettese Renate

GIRONE B

Ore 15.00

Carpi Torres

Pianese Ternana

Rimini Pontedera

Ore 17.30

Pescara Legnago Salus

Spal Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 15.00

Potenza Latina

Ore 17.30

Messina Foggia