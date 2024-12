DIRETTA POTENZA LATINA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta Potenza Latina possiamo curiosare naturalmente tra i dieci precedenti più recenti di questa partita, tutti disputati in Lega Pro/Serie C tra domenica 19 dicembre 2004 e lo scorso campionato 2023-2024, coprendo così esattamente un ventennio. Cominciamo dai numeri più recenti, che ci parlano di una doppia vittoria casalinga nello scorso torneo: 2-1 per il Latina all’andata disputata domenica 10 settembre 2023 e 2-0 invece per il Potenza nella partita di ritorno, giocata naturalmente nel capoluogo della Basilicata sabato 13 gennaio scorso.

Più in generale, c’è una sola vittoria in trasferta in queste dieci partite, il secco 0-3 del Potenza a Latina in data sabato 5 marzo 2022, che contribuisce a far pendere la bilancia di questo testa a testa in maniera anche piuttosto netta in favore dei lucani. Infatti contiamo ben sei vittorie per il Potenza a fronte di due soli successi per il Latina, oltre ad altrettanti pareggi, entrambi per 0-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA POTENZA LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Potenza Latina in tv, naturalmente l’appuntamento rimane con la televisione satellitare e dunque riservato agli abbonati, bisogna però specificare che il canale di riferimento per la partita di oggi sarà Sky Sport 253 e dunque servirà un abbonamento al pacchetto Calcio, il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go non prevede costi aggiuntivi mentre l’alternativa a questa emittente sarà come al solito la piattaforma Now Tv, anche in questo caso dopo aver sottoscritto un abbonamento.

GLI OSPITI SPERANO!

La diretta Potenza Latina ci fa compagnia alle ore 15:00 di sabato 7 dicembre, all’Elia Viviani va in scena la partita per la 18^ giornata nel girone C di Serie C 2024-2025 e dunque siamo al penultimo turno dell’andata. Si affrontano due squadre che hanno una classifica ben diversa, come differenti sono i momenti dai quali arrivano: il Potenza infatti punta un posto nei playoff e sta facendo generalmente bene, ma ha anche un solo punto nelle ultime due gare avendo perso in casa contro il Monopoli nella sfida diretta per inseguire il Benevento e poi ha pareggiato contro la Casertana, dunque un periodo di flessione e ora bisogna ritrovare la vittoria per non perdere altro terreno.

Per contro il Latina oggi sarebbe costretto a giocare lo spareggio per non retrocedere, ma ha fatto un bel colpo la scorsa settimana: battuto il Picerno al Francioni per tre punti davvero importanti che potrebbero pesare a fine campionato, tra l’altro facendo un favore allo stesso Potenza. Adesso dunque su queste premesse vivremo la diretta Potenza Latina, scoprendo presto quello che succederà sul terreno di gioco; innanzitutto però vogliamo fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, dunque prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni di questo match del Viviani.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA LATINA

Pietro De Giorgio perde un pezzo pregiato per la diretta Potenza Latina, è infatti squalificato Schimmenti (5 gol in campionato) e quindi sulla destra del tridente giocherà Rosafio, comunque si può dire che i lucani cadano in piedi vista la qualità dell’alternativa, che affiancherà il bomber Caturano e D’Auria. A centrocampo doppia soluzione: Lucas Felippe playmaker con Castorani ed Erradi oppure il brasiliano da mezzala inserendo Ferro in cabina di regia, poi ecco la difesa del Potenza con Sciacca e Verrengia centrali a protezione di Alastra, mentre Novella e Rillo dovrebbero essere i due terzini.

Qualche dubbio per Roberto Boscaglia verso la diretta Potenza Latina, ci sono infatti Lorenzo Di Livio e Martignago che possono operare davanti come anche eventualmente (il secondo) sulla mezzala al posto di Ndoj o Petermann che restano comunque favoriti al pari di Improta e Bocic, Addessi e Crecco saranno i due laterali di centrocampo con Riccardi che sarà come sempre schierato da interno offensivo. La difesa di conseguenza sarà a tre: Boscaglia dovrebbe confermare i titolari dell’ultima partita, quindi ecco Vona, Berman e Di Renzo (anche in gol contro il Picerno) che si schierano in linea a protezione del portiere Zacchi.

POTENZA LATINA, QUOTE E PRONOSTICO

Analizzando le quote che l’agenzia Betsson ha fornito sulla diretta Potenza Latina vediamo come ci sia un equilibrio di fondo, ma la squadra favorita per la vittoria è quella di casa perché il segno 1 per questa ipotesi vi farebbe guadagnare 2,12 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo del Latina vi consentirebbe di intascare una vincita che ammonta a 3,20 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: qui il bookmaker ha previsto un valore equivalente, allo stesso modo, a 3,20 volte l’importo investito.