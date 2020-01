Video/ Pro Patria Albinoleffe (2-3): highlights e gol. Perla di Giorgione! (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Pro Patria Albinoleffe 2-3, partita che ha aperto ufficialmente il girone di ritorno del girone A di Serie C dopo la sosta natalizia e lo sciopero che a fine dicembre ha fatto saltare il 20^ turno. Allo Speroni di Busto Arsizio la gara si infiamma subito con il gol di Cori che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giorgione trova la deviazione vincente e scavalca Mangano portando così in vantaggio i seriani. La reazione dei padroni di casa si materializza piuttosto in fretta: dopo che Gavazzi è andato vicino al raddoppio con un colpo di testa, i tigrotti si distendono in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 29′ quando Colombo deposita in rete a porta vuota un pallone soltanto sfiorato da Abagnale che aveva cercato di intercettare il traversone di Mastroianni. Inizio di secondo tempo spettacolare con le due squadre che vanno a segno per tre volte nel giro di sette minuti: al 54′ Cori sorprende la retroguardia avversaria e fa doppietta riportando avanti la formazione di Zaffaroni. La replica di Colombo non si fa attendere e a ridosso dell’ora di gioco siamo sul due pari. Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo e gli ospiti tornano a graffiare con Giorgione che dal nulla, su una posizione di seconda, la piazza proprio sotto la traversa e va a festeggiare sotto il settore riservato ai tifosi dell’Albinoleffe. Il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio di Arace che manda tutti sotto la doccia allo scadere del 94′. Tre punti importanti per i seriani che salgono momentaneamente al settimo posto in classifica.

IL TABELLINO

PRO PATRIA-ALBINOLEFFE 2-3 (1-1)

PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Boffelli, Lombardoni, Battistini; Pedone (56′ Ghioldi), Masetti, Bertoni (72′ Fietta), Colombo (73′ Defendi), Galli; Mastroianni (82′ Parker), Le Noci (53′ Kolaj). All. Ivan Javorcic.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Mondonico, Gavazzi; Gusu, Quaini, Giorgione, Gonzi, Nichetti (67′ Genevier); Sibilli (74′ Kouko), Cori. All. Marco Zaffaroni.

ARBITRO: Marco Davide Arace (sez. di Lugo di Romagna).

AMMONITI: Abagnale (A).

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 4′ e 54′ Cori (A), 29′ e 60′ Colombo (PP), 61′ Giorgione (A).

