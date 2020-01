Video/ Pro Patria Juventus U23 (3-2): highlights e gol. Palesi esalta i bustocchi

La Pro Patria batte la Juventus U23 per 3-2, il video con gli highlights e i gol ci mostra quanto accaduto allo Speroni di Busto Arsizio dove le due squadre si sono date battaglia per i tre punti. Grande prova di carattere della squadra allenata da Javorcic che nell’arco dei novanta minuti si è fatta raggiungere due volte dai bianconeri ma non si è mai persa d’animo e alla fine è riuscita a risolvere la contesa con i subentrati: la rete decisiva porta infatti la firma di Palesi che all’inizio del secondo tempo ha preso il posto di Fietta, autore dell’assist per il vantaggio iniziale di Kolaj che ha aperto le danze all’undicesimo minuto del primo tempo. Poi ci ha pensato Muratore a pareggiare momentaneamente i conti dal limite dell’area di rigore, prima dell’intervallo Mastroianni sul filo del fuorigioco ha dato filo da torcere a Loria. Nella ripresa Colombo ha aggiornato nuovamente il parziale, poi ci ha pensato Marchi a riagguantare i tigrotti, capaci di mettere il punto esclamativo a poco meno di venti minuti dal novantesimo. Nelle battute conclusive del match valevole per il 23^ turno di Serie C girone A è salito in cattedra il portiere Tornaghi, bravissimo ad abbassare la saracinesca sulla zuccata di Mulé. Gli sforzi dei ragazzi di Pecchia si riveleranno vani, al triplice fischio di Bordin lo scoramento e la frustrazione prendono il sopravvento, in particolare su Fagioli che manda platealmente a quel paese il direttore di gara che gli mostra il cartellino rosso. Un’ingenuità colossale del centrocampista che salterà quindi la sfida contro il Pontedera.

IL TABELLINO

PRO PATRIA-JUVENTUS U23 3-2 (1-1)

PRO PATRIA (3-5-2): Tornaghi; Molnar, Lombardoni, Molinari; Colombo (81′ Battistini), Fietta (46′ Palesi), Bertoni, Ghioldi (54′ Cottarelli), Masetti; Kolaj (68′ Le Noci), Mastroianni (69′ Parker). All. Ivan Javorcic.

JUVENTUS U23 (4-3-3): Loria; Rosa, Mulé, Alcibiade (37′ Dragusin), Di Pardo, Portanova, Muratore (69′ Fagioli), Ranocchia (56′ Toure); Zanimacchia (57′ Olivieri), Marchi, Frederiksen (46′ Clemenza). All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Andrea Bordin (sez. di Bassano del Grappa).

AMMONITI: Ghioldi (P), Kolaj (P), Tornaghi (P), Battistini (P), Olivieri (J).

ESPULSO: 90’+5′ Fagioli (J) per proteste.

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 11′ Kolaj (P), 20′ Muratore (J), 51′ Colombo (P), 57′ Marchi (J), 72′ Palesi (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI PRO PATRIA JUVENTUS U23 3-2 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA