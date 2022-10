Video/ Pro Sesto Triestina (2-1) gol ed highlights: basta il gol di Bruschi!

Video di Pro Sesto Treistina che racconta emozioni e gol del match di Lega Pro valevole per il girone A. Vince in rimonta la formazione di casa del Pro Sesto nella sfida contro la Treistina nonostante il gol che ha sbloccato il match con la perla di Pezzella al 24′ che ha beffato il portiere direttamente da calcio d’angolo. Primo tempo che evidenzia negli ultimi minuti il pari dell’ex Messina e Catania Bianco, che spiazza Mastrantonio con il mancino e pareggia la gara. Non sarà l’unica cosa che metterà a referto perchè nel secondo tempo si becca l’espulsione che lascia i suoi in 10 minuti per via di una gomitata su Paganini che poi al minuto 84 risponderà con un ulteriore rosso. Secondo tempo che si apre con il gol del raddoppio e della rimonta con Bruschi che sigla il gol del 2-1 regalando la marcatura che nel finale di partita certificherà la vittoria della Pro Sesto che, dunque, si porta a 8 punti in classifica in queste prime sette di campionato. Nella Triestina da segnalare un gol annullato per fuorigioco, e un’occasione d’oro sprecata con un tiro debole per il figlio d’arte Ganz.

VIDEO PRO SESTO TRIESTINA: IL TABELLINO

Pro Sesto (3-4-3): Botti; Toninelli, Marzupio, Giubilato; Vaglica (34′ Capelli), Gattoni, Corradi, Radaelli (74′ Sala); Bruschi (74′ Maurizi), Gerbi (65′ Capogna), Bianco. A disposizione: Del Frate, Santarelli, Della Giovanna, Moretti, Boscolo Chio, Ferrero, Wieser, Moreo. Allenatore: Andreoletti.

Triestina (3-5-2): Mastrantonio; Sabbione, Di Gennaro (64′ Furlan), Sottini; Ghislandi (58′ Sarzi Puttini), Paganini, Pezzella (58′ Minesso), Crimi (78′ Petrelli), Gori; Ganz, Adorante (78′ Lovisa). A disposizione: Pisseri, Pozzi, Galliani, Rocchi, Pellacani, Rocchetti, Felici. Allenatore: Bonatti.

Arbitro: Vergaro (Bari)

Ammoniti: Bruschi, Capogna, Radaelli (P), Sabbione, Sarzi Puttini, Sottini (T).

Espulsi: Bianco (P) al 52′ e Paganini (T) all’84’.

Marcatori: 24′ Pezzella (T), 43′ Bianco (P), 47′ Bruschi (P)

VIDEO PRO SESTO TRIESTINA: GOL ED HIGHLIGHTS

