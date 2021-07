Video/ PSG Chambly (2-2): highlights e gol. Icardi e Simons non bastano (amichevole)

Quattro gol e tanto divertimento in PSG Chambly, gara amichevole di preparazione al campionato per i parigini che sabato prossimo, 24 luglio, affronteranno una squadra italiana: il Genoa. Dopo il successo ottenuto contro il Le Mans, nel match odierno il PSG non va oltre il 2-2 contro Chambly, squadra che milita nella terza divisione del campionato francese. Gli highlights dell’amichevole evidenziano fin da subito la superiorità della formazione allenata da Pochettino, che con il minimo sforzo crea scompiglio nella metà campo avversaria. Gli uomini di Luzi restano arroccati in difesa, soprattutto nei primi venti minuti di gioco, con i parigini in cerca di spazi con traversoni insidiosi dalle corsie laterali. Il primo squillo vincente arriva attorno al 20esimo minuto, quando il PSG si procura un calcio di rigore al termine di una bell’accelerazione dentro l’area avversaria. Dal dischetto si presenta Mauro Icardi, che con freddezza e potenza spiazza Sourzac ed insacca il pallone dell’1-0. Destro basso angolato per l’ex attaccante dell’Inter, che porta in vantaggio i suoi. Il copione della gara non cambia: il PSG tiene palla e detta i ritmi del gioco. Manca però un pizzico di cinismo negli ultimi trenta metri ed ecco che al quarantesimo la truppa di Luzi si affaccia per la prima volta in attacco, senza però impensierire Navas. Il portiere dei parigini viene però beffato ad inizio ripresa, con Guillaume Heinry che insacca grazie ad una staffilata da fuori area. 1-1 e tutto da rifare per Icardi e compagni. Il PSG torna a spingere, anche se i ritmi del match non decollano. La compagine di Luzi si chiude e a metà ripresa si salva grazie anche ad un palo. Il gol è nell’aria e arriva con il destro di Xavi Simons, bravo ad infilare alle spalle di Sourzac con una conclusione ben calibrata a tu per tu. I parigini cercano il tris ma impattano contro il muro difensivo di Chambly. E allo scadere, ad un minuto dallo scadere del tempo regolamentare, ecco il gol del pareggio: ci pensa il numero diciannove Doucouré a mettere la firma sul 2-2 finale.

VIDEO PSG CHAMBLY 2-2, IL TABELLINO

PSG 1°TEMPO Navas – Alloh, Kerher, Bitshiabu, Bitumazala – Gana, Simons, Fadiga – Gharbi, Icardi, Fressange

PSG 2°TEMPO Rico – Bitumazla, Kehrer, Bitshiabu, Kurzawa – Gueye, Dina Ebimbe – Noireau Dauriat, Simons, Draxler – Gharbi

MARCATORI PSG M. Icardi(rig.)19′ X. Simons64′

MARCATORI CHAMBLY G. Heinry57′, B. Doucouré89′

