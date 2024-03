Video/ Qarabag Bayer Leverkusen (2-2) gol e highlights: Schick entra e segna (Europa League, 7 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI QARABAG BAYER LEVERKUSEN: LA SINTESI

Patrick Schick salva l’imbattibilità del Bayer Leverkusen che, a questo giro, ha rischiato seriamente di perdere. Allo stadio Bakhramov di Baku, infatti, le “Aspirine” hanno pareggiato per 2-2 nei minuti finali contro il Qarabag, sulla carta una delle squadre meno attrezzate ad essere giunte agli ottavi di Europa League, ma nella sostanza cliente molto ostico. Gli azeri hanno chiuso infatti il primo tempo sul doppio vantaggio. A sbloccarla al 26′ l’ex promessa del Lione Yassine Benzia con un bel tiro piazzato. A far impazzire ulteriormente i tifosi del Qarabag ci ha pensato al 46′ Jorginho, che ha portato i suoi sul 2-0.

Nel secondo tempo le “Aspirine” si sono gettate in attacco alla ricerca disperata di gol per la rimonta. Al 71′ il neo entrato Wirtz accorcia le distanze con una rete segnata da centro area. Il coronamento definitivo del forcing operato dal Bayer Leverkusen arriva al 92′ quando Schick insacca di testa un assist di Andrich per il 2-2 definitivo. Per il Leverkusen si tratta della seconda rimonta da situazione di doppio svantaggio in Europa League. Si allunga, con brivido, il record di imbattibilità delle “Aspirine” che sale a 35 partite in tutte le competizioni: resta comunque il fatto che per la prima volta in questa edizione di Europa League il Bayer non vince. Ciò non toglie nulla al pazzesco cammino compiuto dal club del Leverkusen, ma resta comunque una notizia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI QARABAG BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

QARABAG: Lunev; Vesovic, Mustafazade, B. Huseynov, Bayramov; Andrade, Jankovic; Leandro Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho. Allenatore: Kurbanov

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Kossounou, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Tella, Palacios, Andrich, Adli; Hlozek, Borja Iglesias. Allenatore: Xabi Alonso

Reti: 26′ Benzia, 47′ Juninho, 70′ Wirtz, 92′ Schick

Ammoniti: Juninho, Benzia.

