Video/ Reggiana Vicenza (2-1) gol e highlights. I granata ritrovano i tre punti!

Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime otto partite, finendo in piena zona retrocessione, la Reggiana ritrova quella vittoria che mancava dallo scorso 12 dicembre battendo 2-1 il Vicenza nello scontro diretto della 19^ giornata di Serie B. Basta dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights per rendersi conto di quanto siano importanti questi tre punti per gli uomini di Alvini: il tecnico ha mantenuto comunque la fiducia della società nonostante i pessimi risultati e i giocatori sono sempre stati al suo fianco, come dimostra la prestazione sfoderata contro il Lanerossi. Ci ha pensato Ajeti a sbloccare la contesa nel corso della prima frazione di gioco con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Radrezza è stato bravissimo a prolungare per il difensore svizzero naturalizzato albanese che è saltato più in alto di tutti e ha depositato il pallone in rete alle spalle di Grandi. Gli ospiti provano a reagire sempre su punizione, Giacomelli invece di andare in porta allarga per Pontisso che carica il tiro da fuori area, il pallone però si impenna e termina direttamente sulle gradinate del Mapei Stadium. Dove il terreno di gioco è in condizioni disastrose per usare un eufemismo, nei giorni scorsi se ne era lamentato anche l’allenatore del Sassuolo, De Zerbi. Nella ripresa i padroni di casa respingono gli assalti degli avversari a caccia del pari e in contropiede raddoppiano con Muratore che aspetta il momento giusto per calciare e trovare l’angolino. Libutti blinda il risultato con una chiusura provvidenziale nei confronti di Bruscagin lanciatissimo verso la porta di Cerofolini che poi la combina grossa nel recupero uscendo a vuoto e regalando il pallone a Zonta che accorcia le distanze quando però è troppo tardi. Nel frattempo Mazzocchi aveva gonfiato la rete per il tris, una segnalazione di offside rende vano lo sforzo dell’attaccante che viene pure ammonito per aver segnato a gioco fermo. Muratore, autore di uno dei due gol che hanno consentito alla Reggiana di strappare i tre punti, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Vittoria importantissima, la cercavamo da tanto tempo, venivamo da un periodo difficile ma siamo rimasti compatti senza mai disunirci, crediamo in noi stessi e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Il mister è un vero motivatore, ci ha sempre caricati anche quando le cose andavano male, non abbiamo mai smesso di seguirlo e oggi si sono visti i risultati del nostro lavoro”.

VIDEO REGGIANA VICENZA 2-1, IL TABELLINO

REGGIANA-VICENZA 2-1 (1-0)

REGGIANA (4-3-1-2): Cerofolini; Gyamfi (85’ Yao), Ajeti, Rozzio, Libutti; Varone (85’ Espeche), Muratore, Del Pinto; Radrezza (71’ Pezzella); Kargbo (59’ Mazzocchi), Ardemagni (71’ Zamparo). All. Massimiliano Alvini.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Barlocco, Cappelletti, Pasini, Bruscagin; Cinelli, Pontisso (73’ Zonta), Agazzi (57’ Vandeputte); Giacomelli (66’ Dalmonte); Marotta (57’ Jallow), Meggiorini (65’ Gori). All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Alessandro Prontera (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 8’ Varone (R), 42’ Gyamfi (R), 60’ Meggiorini (V), 70’ Pontisso (V), 77’ Pezzella (R), 90’+1’ Mazzocchi (R), 90’+2’ Pasini (V), 90’+3’ Del Pinto (R).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 18’ Ajeti (R), 73’ Muratore (R), 90’+4’ Zonta (V).

