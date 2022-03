Video/ Reggina Vicenza (3-1) gol e highlights: la cura Stellone fa miracoli (Serie B)

VIDEO REGGINA VICENZA (3-1): GLI AMARANTO VOLANO!

Da quando è arrivato Stellone, la Reggina ha fatto più punti di tutte le altre squadre che militano in Serie B. Se si esclude l’esordio negativo in casa della Ternana, in cui i giocatori non avevano ancora assimilato gli schemi e i meccanismi di gioco del nuovo allenatore, gli amaranto hanno conquistato ben 15 punti nelle ultime 6 gare, solamente il Frosinone è riuscito a fermarli. Se dovessero mantenere questo ritmo fino all’ultima giornata, la compagine calabrese potrebbe rientrare clamorosamente in corsa per i play-off dopo aver rischiato seriamente di rimanere risucchiata nella lotta per non retrocedere. L’ultima vittima è il Vicenza che non ha dato seguito alla vittoria contro il Pordenone nello scontro diretto, i berici restano inchiodati al terzultimo posto in classifica con un bottino di 18 punti in 27 partite, troppo pochi per salvarsi, visto che davanti Cosenza e Alessandria non stanno di certo correndo ma non vanno così piano.

Il primo tempo, almeno fino alla mezz’ora come possiamo vedere nel video di Reggina Vicenza, si rivela piuttosto equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra: Adjapong ci prova per due volte senza trovare il bersaglio grosso, mentre Giacomelli impegna Micai con un diagonale angolato ma non abbastanza da scavalcarlo. A dieci minuti dall’intervallo l’episodio che stappa il match: Brosco interviene in maniera scomposta sul tiro di Folorunsho, stoppando il pallone con il braccio largo a pochi passi dall’arbitro Di Martino che non ha un attimo di esitazione e indica il dischetto. Dagli undici metri Galabinov non si fa prendere dal panico e spiazza Contini.

VIDEO REGGINA VICENZA: IL SECONDO TEMPO

Gli ospiti accusano il colpo e al 42’ capitolano per la seconda volta, Ménez ubriaca i difensori di Brocchi con una serie di finte e poi la piazza all’angolino con un tocco da biliardo. A inizio ripresa la Reggina cala il tris con il pallonetto di Cortinovis che approfitta di una respinta non impeccabile di Contini sulla punizione di Di Chiara. Il Vicenza prova a rientrare in partita, Teodorczyk stacca perfettamente di testa ma si deve arrendere al palo mentre Cavion perde il duello con l’ex-portiere di Bari e Salernitana. Che a dieci minuti dal novantesimo viene trafitto da Padella, abile a raccogliere un pallone vagante dentro l’area piccola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Niente clean sheet per Micai, finisce 3-1.

VIDEO REGGINA VICENZA 3-1, IL TABELLINO

REGGINA-VICENZA 3-1 (2-0)

REGGINA (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Cortinovis (64’ Crisetig), Bianchi, Folorunsho (89’ Kupisz), Giraudo; Ménez (71’ Bellomo), Galabinov (71’ Tumminello). All. Roberto Stellone.

VICENZA (4-2-3-1): Contini; Padella, Brosco, De Maio, Crecco (80’ Maggio); Zonta (88’ Djibril), Cavion; Dalmonte (88’ Alessio), Da Cruz, Giacomelli (66’ Mancini); Teodorczyk (79’ Sandon). All. Cristian Brocchi.

ARBITRO: Antonio Di Martino (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 35’ Brosco (V), 76’ Da Cruz (V), 87’ Bellomo (R), 90’+2’ Bianchi (R).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 37’ rig. Galabinov (R), 42’ Ménez (R), 47’ Cortinovis (R), 80’ Padella (V).

