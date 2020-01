Video/ Renate Alessandria (1-0): highlights e gol. Guglielmotti fa la differenza

Ripercorriamo con il video degli highlights e i gol di Renate Alessandria 1-0 quanto accaduto allo stadio “Città di Meda” che ha ospitato il match valevole per la 22^ giornata di Serie C girone A. Vittoria di misura per le pantere che mantengono il terzo posto in classifica alle spalle del Pontedera e del Monza – che sta facendo un campionato a sé; sesta battuta d’arresto nella regular season per i grigi, incapaci di violare la porta di Satalino nell’arco dei novanta minuti. Il portiere della squadra allenata da Aimo Diana è stato chiamato al dovere solamente in una circostanza nella prima frazione di gioco, quando si è opposto a Sartore imbeccato da Arrighini, a parte questo episodio gli ospiti non hanno creato grandi pericoli nell’area di rigore dei padroni di casa. Che invece hanno saputo lasciare il segno con Guglielmotti, bravo a farsi trovare pronto sul traversone di Pizzul e a prolungare il pallone in rete alle spalle di Valentini. Successivamente è stato più il Renate a sfiorare il raddoppio che l’Alessandria ad andare vicina al pareggio: Kabashi non è riuscito a inquadrare il bersaglio grosso dalla distanza, mentre Plescia e Galuppini non hanno saputo cogliere l’attimo da ottima posizione. Il tecnico Scazzola ha cercato di mischiare un po’ le carte in tavola con gli ingressi di Eusepi ed Eleuteri ma nessuno dei due è riuscito a dare la giusta carica ai compagni, l’unico a provarci è stato Casarini ma il suo tentativo è andato miseramente a vuoto. Alla fine si può dire che il Renate abbia conquistato i tre punti quasi con il minimo sforzo, considerando che saggiamente Diana nel finale si è coperto rinforzando la difesa e il centrocampo. Per i giocatori dell’Alessandria è diventato quindi impossibile trovare varchi dove infilarsi e il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio di Moriconi che allo scadere del 94′ ha mandato tutti sotto la doccia. Tra pochi giorni si tornerà in campo per recuperare il 20^ turno cancellato a fine dicembre per lo sciopero del sindacato della Lega Pro: le pantere ospiteranno la Giana Erminio fanalino di coda, l’Alessandria farà visita al Gozzano.

IL TABELLINO

RENATE-ALESSANDRIA 1-0 (1-0)

RENATE (3-4-2-1): Satalino; Marchetti, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri (90’+2′ Magli), Pizzul; Galuppini (79′ Sorrentino), Grbac (68′ Rada); Plescia. All. Aimo Diana.

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Sciacca (72′ Dossena), Cosenza, Prestia; Gilli (62′ Eleuteri), Casarini, Chiarello (46′ Di Quinzio), Castellano (72′ Gazzi), Celia; Arrighini, Sartore (46′ Eusepi). All. Cristiano Scazzola.

ARBITRO: Davide Moriconi (sez. di Roma 2).

AMMONITI: Damonte (R), Gilli (A), Cosenza (A), Plescia (R), Satalino (R), Prestia (A).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 21′ Guglielmotti (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI RENATE ALESSANDRIA 1-0 (da elevensports.it)



