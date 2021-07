Video rigore e gol di Kane in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Rete del 2-1 (Raiplay)

VIDEO INGHILTERRA DANIMARCA: IL RIGORE DI KANE

Il video del rigore e del gol di Harry Kane in Inghilterra Danimarca ha cambiato le carte a Wembley. Mancava poco alla fine del primo tempo supplementare e sempre lui, Raheem Sterling, ha regalato un’altra magica serpentina al pubblico di Wembley, con il quale ha davvero sviluppato un feeling speciale. E l’arbitro olandese Makkelie non ha avuto dubbi dopo un contatto con Jensen, calcio di rigore per l’Inghilterra confermato dopo la review al VAR. Harry Kane è arrivato sul dischetto pronto a battere il rigore che può fare la storia per l’Inghilterra.

Le pagelle di Inghilterra Danimarca/ Euro 2020, i voti: Kane alla fine decisivo!

La tensione pesa sulle gambe del bomber del Tottenham che calcia in maniera non impeccabile, con Schmeichel che compie l’ennesimo grande intervento della sua partita neutralizzando il rigore ma non riuscendo a trattenere la sfera. Sulla ribattuta Kane è implacabile e raggiunge Gary Lineker con 10 reti miglior realizzatore nella storia della nazionale inglese di calcio nei grandi tornei, ma soprattutto porta l’Inghilterra avanti sul 2-1 con un solo tempo supplementare da giocare, vicinissima alla finale di Euro 2020 da giocare contro l’Italia.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Inghilterra Danimarca (risultato 2-1 dts): finale in casa per gli inglesi!Video autogol di Kjaer in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Ecco l'1-1 (Raiplay)

© RIPRODUZIONE RISERVATA