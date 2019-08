Video/ Roma-Athletic Bilbao (2-2): gol e highlights, pari con polemiche (amichevole)

Riepiloghiamo quanto accaduto al Curi con la sintesi di Roma-Athletic Bilbao 2-2 e il video con i gol e gli highlights dell’amichevole internazionale che ha dato diverse indicazioni al tecnico Paulo Fonseca. La prima è che Aleksandar Kolarov, nonostante gli anni che passano inesorabilmente anche per lui (il serbo galoppa verso i 34), rimane un cecchino infallibile su punizione: contro il club basco ha fornito l’ennesimo saggio delle sue qualità fulminando Unai Simon e scavalcando la barriera con il pallone che è andato a infilarsi proprio sotto l’incrocio dei pali. La seconda è che Amadou Diawara non ha ancora assimilato bene gli schemi della sua nuova squadra, come dimostra l’errore con il quale ha spianato la strada a Inaki Williams, autore dell’assist a Muniain che non ha dovuto far altro che appoggiare in rete il pallone perso malamente dall’ex-centrocampista di Bologna e Napoli che poi si è affannato a chiedere scusa ai compagni per lo svarione che è costato lo 0-1. Nel secondo tempo l’arbitro Maresca ha assegnato un rigore ciascuno alle due squadre: sacrosanto quello in favore dell’Athletic Bilbao con Mancini che intercetta con il braccio largo il tiro di Dani Garcia, e Raul Garcia che dagli undici metri ha mantenuto il sangue freddo spiazzando Pau Lopez che nella ripresa ha rilevato Mirante. Semplicemente grottesco quello concesso ai giallorossi con Zaniolo che si tira il pallone sul braccio e il direttore di gara, prendendo un abbaglio grosso come una casa, indica il dischetto facendo imbufalire i baschi che hanno accerchiato il numero 22 chiedendogli di ammettere che l’ha toccata lui. Zaniolo – consapevole che non ci fosse il VAR a sbugiardarlo – non ha voluto saperne di dire la verità, e con tutte le telecamere che ci sono in giro il ragazzo non ci ha fatto una bella figura. Per la cronaca, Pellegrini ha trasformato impeccabilmente il penalty fissando il punteggio sul definitivo 2-2. Da segnalare che l’Athletic Bilbao ha chiuso in dieci per l’espulsione di Yuri che ha rimediato il rosso diretto per un fallaccio senza senso su Defrel.

VIDEO ROMA-ATHLETIC BILBAO 2-2, LE DICHIARAZIONI

Paulo Fonseca ha risposto in portoghese alle domande che gli hanno rivolto i giornalisti di Roma TV: “In vista della partita di domenica con il Real Madrid abbiamo apportato alcuni cambiamenti che hanno funzionato, altri meno. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio mentre nella prima frazione di gioco abbiamo commesso qualche errore di troppo che ha compromesso le nostre giocate, nelle prossime settimane dovremo lavorare a fondo sugli aspetti meno positivi e far sì che diventino i nostri punti di forza. Il terreno di gioco non ci ha certamente favorito, il campo era quasi impraticabile e far girare palla in maniera fluida non era semplice. L’Athletic Bilbao è una squadra di grande qualità, sapevo che ci avrebbe messo in difficoltà ma non ci siamo fatti trovare impreparati e questa secondo me è la cosa più importante, in fase difensiva sapevamo sempre come comportarci e quali contromisure adottare”.





