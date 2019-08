Video/ Roma-Real Madrid (7-6 dcr) gol, rigori e highlights, vincono i giallorossi

In questi giorni a Roma si boccheggia, chi è di fede giallorossa ed è rimasto in città a sudare sette camicie ha potuto almeno cogliere l’occasione per andare allo stadio Olimpico e godersi lo spettacolo di un’amichevole di prestigio come Roma-Real Madrid 2-2: nel video con i gol e gli highlights è facile vedere come le due squadre protagoniste si siano seriamente, quasi si trattasse di un incontro di Champions League e non una banale partita pre-season disputata con temperature e umidità folli, tanto da indurre l’arbitro Fabbri a chiamare il cooling break nel primo tempo per dar modo ai giocatori in campo di non morire disidratati. Soprattutto perché nei primi quarantacinque minuti sia gli uomini di Paulo Fonseca che quelli di Zidane si sono dati battaglia come se non ci fosse un domani, tra Cengiz Under che spacca la traversa, Courtois che compie miracoli su Perotti e Dzeko, Marcelo che la sblocca dopo le tante occasioni sciupate dai capitolini che poi si rimettono presto in carreggiata con lo stesso Perotti, servito da Zaniolo che sulla fascia sinistra si toglie lo sfizio di seminare uno come Casemiro. Le difese allegre fanno il resto, nel giro di tre minuti le due compagini vanno di nuovo entrambe a segno, Casemiro prende l’ascensore per intercettare il traversone di Marcelo e spedire il pallone in rete alle spalle di Pau Lopez, dall’altra parte Under inventa un corridoio per Dzeko che probabilmente ha segnato il suo ultimo gol con la maglia della Roma, a meno che le trattative con l’Inter non saltino all’improvviso. Nella ripresa le fatiche accumulate in precedenza si fanno sentire, il caldo opprimente rallenta le manovre e diminuiscono anche i capovolgimenti di fronte con i nuovi entrati Bale e Antonucci che scuotono l’esterno della rete mentre Pau Lopez respinge il sinistro di Jovic. Servono quindi i calci di rigore per decretare la vincitrice della Mabel Green Cup, Marcelo sbaglia l’ultimo tiro dagli undici metri e regala la vittoria alla Roma, con il capitano Florenzi che viene premiato con un bonsai. L’obiettivo dell’amichevole era quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salvaguardia dell’ambiente e sugli effetti sempre più devastanti del riscaldamento globale, che si sono indubbiamente avvertiti anche nella serata dell’Olimpico: difficile dire chi abbia sudato di più tra i giocatori in campo e gli spettatori sugli spalti.

VIDEO ROMA-REAL MADRID 7-6 DCR, LE DICHIARAZIONI

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine dell’amichevole: “Grande notte, bella partita giocata bene da entrambe le squadre. Nel primo tempo abbiamo tenuto un gran ritmo creando tante palle gol, forse meritavamo di capitalizzare di più, poco male, stasera il risultato non contava, l’importante era verificare la tenuta dei ragazzi e capire a che punto siamo in vista della prima giornata. Da quando sono arrivato qui Dzeko si è sempre comportato da vero professionista lavorando seriamente tutti i giorni. È un grande giocatore, nessuno può metterlo in dubbio, e la sua prestazione di stasera contro uno dei club più forti al mondo come il Real Madrid ne è l’ennesima riprova”





