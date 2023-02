Video/ Roma Salisburgo (2-0) gol e highlights: Belotti-Dybala, Mou avanza!

VIDEO ROMA SALISBURGO 2-0

Allo Stadio Olimpico la Roma supera l’RB Salisburgo per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Mourinho partono forte e si disperano intorno al 9′ quando Dybala centra la traversa con un colpo di testa in pallonetto. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono collezionando diversi corner ma riuscendo anche a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Belotti, autore di un colpo di testa efficace su assist di Spinazzola dalla sinistra. Nel finale della prima frazione di gioco lo stesso Spinazzola serve un altro passaggio vincente per il gol del raddoppio trovato da Dybala al 40′.

Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Jaissle provano a suonare la carica al 51′ con uno spunto di Adamu senza inquadrare di poco lo specchio della porta avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro l’estremo difensore Kohn evita il tris definitivo respingendo una conclusione insidiosa di Cristante al 60′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno S. Vincic ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ibanez, Pellegrini, Spinazzola e Zalewski solamente tra i padroni di casa. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, anche in virtù dell’1 a 0 dell’andata, permette alla Roma di passare il turno accedendo agli ottavi di Europa League mentre il Salisburgo viene eliminato dalla competizione.

VIDEO ROMA SALISBURGO 2-0, IL TABELLINO

Roma-RB Salisburgo 2 a 0 (p.t. 2-0) AND.: 0-1

Reti: 33′ Belotti(R); 40′ Dybala(R).

Assist: 33′, 40′ Spinazzola(R).

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski(81′ Karsdorp), Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala(90’+3′ El Shaarawy), Pellegrini(81′ Wijnaldum); Belotti(87′ Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato. All.: José Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2) – Kohn; Dedic(74′ Van Der Brempt), Solet, Bernardo, Ulmer; Kjaergaard(46′ Sucic), Gourna-Dou, Seiwald(74′ Gloukh); Capaldo(84′ Koita); Adamu(74′ Sesko), Okafor. A disp.: Walke, Stejskal, Onguéné, Baidoo, Forson. All.: Matthias Jaissle.

Arbitro: S. Vincic (Slovenia).

Ammoniti: 4′ Ibanez(R); 5′ Pellegrini(R); 54′ Spinazzola(R); 74′ Zalewski(R).

