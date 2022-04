Video/ Salernitana Torino (0-1) gol e highlights: Belotti affonda i campani

VIDEO SALERNITANA TORINO (0-1): DECIDE IL RIGORE DI BELOTTI

Il Torino vince in casa della Salernitana di misura grazie al calcio di rigore realizzato da Belotti. I campani si avvicinano sempre di più alla retrocessione mentre i granata sono attualmente all’undicesimo posto. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Djuric pesca Verdi che crossa, Bremer libera bene l’area di rigore. Ottima partenza della compagine campana. Palo di Verdi! Salernitana ad un passo dal vantaggio! Djuric per Mazzocchi che a sua volta serve Verdi, conclusione secca che trova la parata di Berisha e poi a traversa! Il Torino ci prova con Pjaca, Sepe controlla facilmente. Vediamo se il Torino riuscirà prendere in mano ora il pallino del gioco. Fallo di Fazio su Belotti in area, calcio di rigore per il Torino! Ammonito anche il difensore ex Roma. Belotti sbaglia il rigore! Il centravanti la mette alla destra di Sepe abile a neutralizzare il tentativo.

DIRETTA/ Giro delle Fiandre 2022 video streaming Rai 2: la gara comincia!

Attenzione, il rigore va ripetuto! Gyomber era entrato prima in area. Belotti cambia angolo e questa volta non sbaglia! Passa in vantaggio il Torino. Verdi mette in mezzo per Radovanovic che di testa sfiora il pari. Bonazzoli ci prova da fuori area, Bremer la mette in angolo. Incredibile errore di Fazio che regala palla a Belotti, il centravanti centra Sepe, era da solo in area. Pjaca la mette in mezzo dalla sinistra per la testa di Belotti che non inquadra la porta. Partita apertissima con la Salernitana a caccia del pareggio. Verdi in mezzo da punizione non trova nessuno. Fallo di Belotti su Ederson e giallo per il capitano dei granata. Mandragora pesca Singo da angolo, l’esterno di testa non centra la porta. Tre minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Termina la prima frazione di gara, decide al momento il rigore di Belotti.

DIRETTA MILANO MARATHON 2022/ Streaming video tv: 10 km corsi in meno di mezz'ora!

VIDEO SALERNITANA TORINO: IL SECONDO TEMPO

Bonazzoli ci prova dal limite dell’area, para facile Berisha. Belotti per Ricci che al limite dell’area viene chiuso da Gyomber. Palla in profondità per Belotti, Fazio lo chiude in calcio d’angolo. Singo! Arriva il raddoppio del Torino! Su calcio d’angolo ci arriva Bremer di testa, Sepe respinge male e Singo si fa trovare pronto il gol del due a zero. Il guardalinee annulla il gol per una posizione irregolare di Bremer. Arriva la chiamata del VAR per annullare la rete. Nella Salernitana esce Verdi ed entra Ribery. Izzo commette fallo su Ribery a centrocampo, arriva il giallo per il difensore. Giocata personale di Ederson che supera Buongiorno e calcia, grande parata di Berisha. Cosa spreca Fazio! Da calcio d’angolo era praticamente da solo ma manca la sfera. Arriva il giallo per Bonazzoli e Berisha. Belotti scende sulla fascia e crossa, Vojvoda non ci arriva. Izzo per Lukic che supera Sepe ma trova solo l’esterno della rete. Bremer per Berisha, Ederson arriva in ritardo, giallo per lui. Gyomber ferma con le cattive Brekalo, giallo per il difensore. Fazio atterra Belotti e si becca il secondo giallo, rosso e Salernitana che chiuderà in dieci uomini. Mandragora calcia da buona posizione ma trova la parata di Sepe. Buongiorno deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Rodriguez. Fallo di Singo a centrocampo, giallo per il difensore. Sono ben sette i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Belotti ci prova dalla distanza e prende il palo! Ranieri la mette in mezzo, Mikael al volo non trova il pari per un soffio. Termina il match, decide Belotti su rigore. Salernitana sempre più vicina alla retrocessione.

Diretta Spal Lecce Primavera/ Streaming video tv: salentini a caccia della salvezza

VIDEO SALERNITANA TORINO: IL TABELLINO

SALERNITANA TORINO 0-1 (0-1)

Marcatore: 18′ rig. Belotti

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (75′ Ruggeri), Coulibaly (56′ Bohinen), Ederson, Zortea (82′ Vergani); Verdi (56′ Ribéry); Bonazzoli, Djuric (75′ Mikael). Allenatore: Nicola. A disposizione: Di Tacchio, Ranieri, Obi, Kechrida, Dragusin, Gagliolo, Belec.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno (89′ Rodriguez); Singo, Ricci (67′ Linetty), Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca (67′ Brekalo); Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Zima, Ansaldi, Seck, Angori, Milinkovic-Savic, Aina, Pellegri, Warming, Gemello.

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Belotti, Izzo, Bonazzoli, Berisha, Ederson, Gyomber, Singo

Espulso: Fazio