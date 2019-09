Video/ Sambenedettese-Triestina (0-0): gol e highlights, match senza reti (Serie C)

Ecco il video e gli highlights di Sambenedettese Triestina. Le due squadre si dividono la posta in palio in una gara senza reti. Andiamo ad analizzare le azioni salienti. Mensah brucia Di Pasquale, entra in area ma strozza il tiro. Di Massimo risponde subito per le rime, palla in mezzo per Cernigoi, il colpo di testa trova la grande parata di Offredi. Match partito subito a mille, le due compagini non si risparmiano. Servizio profondo di Malomo a cercare Lambrughi, Gemignani anticipa tutti. La Triestina attacca ora con più convinzione. Le due compagini coprono bene tutti gli spazi senza lasciare iniziative agli attaccanti. Termina in parità una prima frazione con poche emozioni. Nella ripresa un cross di Rapisarda trova la respinta di Frascatore in fallo laterale. Rocchi si gira in una porzione di campo, per poco non trafigge Offredi. Frediani controlla una palla di Miceli, chiude stavolta in angolo Formiconi. Gatto sfiora la rete. Grande inserimento e tiro a botta sicura che incoccia il palo. Rapisarda sul secondo palo da calcio d’angolo, tiro in condizioni precarie e pallone che termina fuori. Angiulli di prima intenzione per Frediani, il quale guadagna una rimessa laterale. Termina la gara senza altre emozioni. Un pareggio sostanzialmente giusto per quello che si è visto sul rettangolo verde. Le due compagini non si sono risparmiate provando continuamente a sbloccarla. Gara che ha visto varie imprecisioni da parte dei due attacchi,per quello che si è visto in campo la Sambenedettese averebbe meritato qualcosa in più, mentre il pareggio accontenta di più la Triestina.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI SAMBENEDETTESE TRIESTINA

VIDEO SAMBENEDETTESE TRIESTINA, IL TABELLINO

SAMB-TRIESTINA 0-0

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Rocchi; Orlando (29’s.t. Volpicelli), Cernigoi, Di Massimo (14’s.t. Frediani). A disp.: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Bove, Piredda, Carillo, Brunetti, Garofalo, Panaioli All.: Montero

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore (34’s.t. Scrugli); Procaccio (1’s.t. Gatto), Maracchi, De Genova (14’s.t. Steffè), Mensah (20’s.t. Ferretti); Costantino (1’s.t. Beccaro), Granoche. A disp.: Matosevic, Codromaz, Hidalgo, Giorico, Gomez, Vicaroni. All.: Pavanel

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo)

Note: Spettatori circa 3000, di cui una ventina provenienti da Trieste. Ammoniti: 42′ Procaccio, 44′ Frascatore, 1’s.t. Angiulli, 2’s.t. Gatto, 25’s.t. Rocchi, 31’s.t. Gelonese. Ammonito anche il tecnico della Samb Montero al 30’s.t.. Angoli 10-3. Recupero 0′, 3′.



