Video/ Sampdoria Verona (2-1): highlights e gol, ribaltone Quagliarella (Serie A)

Vediamo ora il video di Sampdoria Verona 2-1, partita che si è giocata a porte chiuse per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. E’ sempre l’era di Fabio Quagliarella: con una doppietta del suo bomber la Sampdoria ribalta la situazione contro il Verona e ottiene una vittoria che può valere un’ipoteca sulla salvezza. Primo tempo con inizio al piccolo trotto da parte delle due formazioni, una conclusione da una parte e dall’altra al 12′ e al 13′, prima Di Carmine poi Gabbiadini ci provano ma senza fortuna. Partita un po’ fallosa, entrambe le squadre stanno attente a non concedere metri agli avversari, la Sampdoria non si fida di un Verona sempre pronto a ripartire. Al 20′ lampo dei blucerchiati con Ekdal che innesca Quagliarella, sulla conclusione dell’attaccante di casa è pronta la respinta di Silvestri. Il Verona cresce con il passare dei minuti e trova il vantaggio al 32′, con Lazovic che sfonda ancora una volta sulla sinistra e mette nel mezzo un pallone che Zaccagni con perfetta scelta di tempo riesce a spingere in rete. Prima invece era stato Audero a salvare d’istinto su Amrabat.

VIDEO SAMPDORIA VERONA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Sampdoria Verona andiamo ora ad analizzare quanto accaduto nel secondo tempo a Marassi. La ripresa inizia con un’ammonizione per Di Carmine per un intervento irregolare su Ekdal, Ranieri vede poca reattività da parte della Sampdoria e al 16′ opera una doppia sostituzione con Bonazzoli e Linetty che prendono il posto di Ronaldo Vieira e Gabbiadini. Grande intervento di Silvestri al 17′ su una conclusione di Jankto che sembrava a colpo sicuro, quindi al 25′ giallo anche per Tonelli. A segnare il pareggio ci pensa Fabio Quagliarella, al 32′ abile nel chiudere una combinazione con De Paoli e a scaricare a rete un pari meritato considerando la pressione offensiva costruita dai blucerchiati nel secondo tempo. Al 41′ arriva la svolta della partita: gomitata di Dawidowicz a Ekdal, calcio di rigore che viene trasformato da Quagliarella. 7′ di recupero ma il risultato non cambia, sono 3 punti d’oro per la Samp.

