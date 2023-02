Video/ Sassuolo Napoli (0-2) gol e highlights: è il solito Kvara-Osimhen show

VIDEO SASSUOLO NAPOLI: I SOLITI NOTI GUIDANO GLI AZZURRI

Sassuolo Napoli video gol e highlights dell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A tra i neroverdi e i partenopei. Escono vincenti dallo scontro del Mapei gli ospiti grazie alle reti di Kvarathskhelia e Osimhen nel primo tempo. Una gara che sin da subito ha mostrato la superiorità del Napoli in termini di idee e possesso palla con l’effettiva concretizzazione di tutto ciò al minuto dodici con una magia di Kvaratskhelia che elude sia Maxime Lopez che Laurienté, supera Erlic e infila Consigli con un colpo da biliardo. Passano venti minuti ed è il turno di Osimhen: il nigeriano riceve da Rrahmani, tiene botta su Tressoldi e nonostante la presenza di Erlic riesce da posizione quasi impossibile ad infilare un colpevole Consigli.

Il Sassuolo comunque non rimane a guardare e tra un gol e l’altro del Napoli sfiora il pareggio con il palo di Laurienté. Sempre il numero quarantacinque, di gran lunga il più ispirato dei suoi, era riuscito a trovare la rete del momentaneo 2-1, ma la posizione di Defrel viene considerata di disturbo nonostante l’ex Cesena non avesse toccato la palla. Questo comporta all’annullamento del gol. Con questa decisione si chiude non solo il primo tempo, ma anche di fatto le speranze dei neroverdi in quanto da quel momento in poi non sono mai più riusciti a rientrare in partita. Da annotare ancora l’infortunio di Osimhen, da valutare le condizioni dopo la sua uscita dal campo, e il gol annullato a Simeone all’ultimo minuto per off-side.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI: KVARA INFERMABILE, SUPER OSIMHEN

Sempre in campo, sempre decisivi. Infortuni e influenze a parte, Spalletti non rinuncia mai né a Kvaratskhelia né ad Osimhen e nemmeno prima di un’importantissima sfida europea contro il Francoforte in programma martedì 21, il tecnico di Certaldo ha fatto riposare il georgiano e il nigeriano. Dentro sin dal primo minuto e loro in poco più di mezz’ora confezionano una rete a testa per poi far ammattire gli avversari fino al momento dei rispettivi cambi. Kvara non sta un attimo fermo e fa venire il mal di testa alla retroguardia emiliana mentre Osimhen va vicino più e più volte ad una doppietta che sarebbe stata meritata.

Altro giocatore sontuoso questa sera in maglia azzurra è stato Lobotka con un’infinità di palloni giocati e recuperati che hanno facilitato il lavoro dei partenopei in questa trasferta al Mapei. Da lodare Rrahmani: non solo una solida prova difensiva, ma anche l’assist per il 2-0 di Victor Osimhen. Per i neroverdi da applausi la prestazione di uno sfortunato Laurienté. Tanto impegno e voglia di fare ma tra il palo interno e il gol annullato, nemmeno per colpa sua, non si può definire sicuramente la sua serata fortunata nonostante un ottimo lavoro da parte del numero quarantacinque di Dionisi.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI, IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

RETI: 12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi (40′ st Alvarez), Lopez (40′ st Obiang), Henrique (33′ st Ceide); Bajrami (33′ st Thorstvedt), Defrel (12′ st Pinamonti), Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Harroui, Berardi, D’andrea. All.: Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (33′ st Ndombélé), Lobotka, Elmas (39′ st Zerbin); Politano (13′ st Zielinski), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia (33′ st Lozano). A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All.: Spalletti

ARBITRO: Andrea Colombo (sez. Como)

AMMONITI: Laurienté, Lopez (S), Elmas, Zielinski (N)

VIDEO SASSUOLO NAPOLI













