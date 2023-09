Video/ Sassuolo Verona (3-1) gol e highlights: Berardi torna e fa doppietta. Non basta Ngonge (Serie A)

VIDEO SASSUOLO VERONA 3-1

Video Sassuolo Verona che presenta un primo tempo piuttosto divertente che si sblocca dopo poco meno di 10 minuti con la rete di Andrea Pinamonti. L’ex attaccante di Inter ed Empoli è bravissimo aspettare il momento giusto per colpire la palla di testa spedendola alle spalle di Montipò. Vantaggio meritato da parte del Sassuolo che nei primi minuti si era fatta vedere in avanti con l’azione insistita dalla sinistra di Laurentié. Provano a rispondere su tutti Folorunsho e Ngonge. Proprio loro due confezionano il gol del pari con la rete di Ngonge, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione di fuorigioco da parte di Folorunsho, autore dell’assist. Si rimane quindi sul risultato di 1-0 per il Sassuolo, trascinando dalle giocate di Domenico Berardi e il goal di Andrea Pinamonti.

Secondo tempo tra Sassuolo Verona all’insegna del divertimento e di goal. Verona che trova il goal del pari grazie la rete firmata da Ngonge. Il calciatore rientra sul piede forte e lascia partire un traversone che non trova nessuna deviazione e si infila in porta, da rivedere il piazzamento e la decisione di Consigli. Il pareggio del Verona, però, dura veramente poco perché si accende il numero 10 in maglia nero verde Domenico Berardi che colpisce Montipò sul primo palo approfittando di una deviazione sfortunata di Coppola, entrato in scivolata. Tris nel finale di Berardi che fa doppietta personale su calcio di rigore.

VIDEO SASSUOLO VERONA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (20’st Pedersen); Boloca, Henrique, Thorstvedt (20’st Bajrami); Berardi (33’st Ceide), Pinamonti (33’st Mulattieri), Laurienté (40’st Racic). A disposizione: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani. Allenatore: Alessio Dionisi.

VERONA (3-4-2-1):Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni (40’st Terracciano), Hongla (35’pt Serdar), Duda (33’st Djuric), Doig (40’st Cabal); Mboula, Folorunsho (1’st Bonazzoli); Ngonge. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Patanè, Cisse. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: 11’pt Pinamonti (S), 11’st Ngonge (V), 19’st Berardi (S), 28’st rig. Berardi (S)

Ammoniti: Boloca (S), Coppola (V), Magnani (V), Doig (V)

