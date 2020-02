Video/ Scozia Inghilterra (6-16): highlights, riscatto inglese (Sei Nazioni 2020)

Presentiamo il video di Scozia Inghilterra, partita valida per il Sei Nazioni 2020 di rugby. Scozia e Inghilterra scendono in campo per il Sei Nazioni dopo il primo incontro di giornata, quello tra Irlanda e Galles che ha visto il successo dei verdi con il punteggio di 24-14. L’Inghilterra gioca meglio della Scozia e vince per 16-6 in una gara caratterizzata dal forte vento, riscattando così il brutto ko incassato all’esordio contro la Francia e rilanciandosi in classifica. Inizia forte la Scozia, tiene bene l’Inghilterra. Calcio di punizione per l’Inghilterra, Farrell sbaglia anche per colpa del vento. Altra punizione a favore dell’Inghilterra, Farrell questa volta centra i pali, 3-0 per l’Inghilterra. Ad inizio ripresa punizione per l’Inghilterra, questa volta Farrell non centra i pali.

VIDEO SCOZIA INGHILTERRA: LA VITTORIA DEGLI OSPITI

La Scozia fatica a creare occasioni difficili e che possano portare a fare punti, avvicinando l’avversario. Ford per poco non trova i pali, manca pochissimo alla fine dei primi quaranta che si conclude sul 3-0. Hastings calcia e trova i pali, siamo sul 3-3. Bella progressione di capitan Hogg, lotta la Scozia. Gara bloccata, il campo e il vento stanno influenzando la gara. Genge produce una grande discesa e riporta in vantaggio l’Inghilterra. Farrell trasforma tra i pali, 10-3 per l’Inghilterra. Farrell trova di nuovo il bersaglio grosso, Inghilterra sul 13-3. Calcio anche per la Scozia, Hastings firma il 6-13. Termina la contesa, l’Inghilterra supera la Scozia per 13-6. Ricordiamo che l’ultimo precedente a Murrayfield risaliva al 2018, quando i padroni di casa vinsero per 25-13.