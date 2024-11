PRONOSTICO ITALIA NUOVA ZELANDA RUGBY, PARLA PASQUALE PRESUTTI (ESCLUSIVA)

Una partita di grande intensità, di grande emozione sarà Italia Nuova Zelanda di rugby stasera all’Allianz Stadium di Torino, dove la Nazionale italiana ospiterà gli All Blacks. Gli azzurri sono reduci da due incontri non tanto convincenti, la sconfitta contro l’Argentina e il faticoso successo contro la Georgia. Gli All Blacks dopo una serie di vittorie in questi test-match autunnali hanno perso a Parigi contro la Francia, una sconfitta che brucia. Sulla carta non dovrebbe esserci partita contro i vice-campioni del mondo. Ci si aspetta però l’Italia delle migliori prestazioni, quella delle partite dello scorso 6 Nazioni. Gli All Blacks scenderanno in campo con la loro danza, l’haka per intimorire gli avversari, lo spirito di un popolo che interpreta il rugby e la vita in maniera speciale. Per il pronostico Italia Nuova Zelanda abbiamo sentito Pasquale Presutti, attualmente collaboratore del Monselice, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questa grande partita nel pronostico Italia Nuova Zelanda? Vedo una partita complicata, difficile considerata anche la forza, il valore degli avversari, gli All Blacks. Una delle squadre più forti al mondo.

Italia un po’ in difficoltà negli incontri con Argentina e Georgia, che prestazione si attende dagli azzurri? L’Argentina è cresciuta molto, è diventata una delle nazionali più forti al mondo. Con la Georgia abbiamo faticato. Stavolta però incontreremo gli All Blacks, ci saranno più motivazioni, speriamo di vedere l’Italia dello scorso 6 Nazioni, ci sono tutte le premesse perché questo accada. Anche se poi la sconfitta potrebbe essere sempre larga, con un divario pesante.

Su cosa puntare per contrastare la maggior classe e forza degli All Blacks? Faremo il possibile, dovremo rallentare il gioco, prendere palloni in avanti, fare un’ottima partita, giocata bene in tutti i reparti.

Anche gli All Blacks vengono dalla sconfitta con la Francia, la Nuova Zelanda sarà ancora più motivata? Sono sempre le solite le squadre più forti del mondo, poi certo la sconfitta con la Francia potrebbe bruciare agli All Blacks dopo che prima avevano battuto Inghilterra e Irlanda. Avranno sicuramente voglia di rifarsi con l’Italia.

Quale sarà la maggior forza degli All Blacks, su che tipo di gioco si baserà il loro rugby? Il solito tipo di rugby che fanno: semplicità, velocità di gioco, imprevedibilità e tanta forza fisica, il rugby degli All Blacks.

Il pronostico Italia Nuova Zelanda è scontato? Difficile competere con gli All Blacks, fare l’impresa sarà quasi impossibile, ci si augura una sconfitta

onorevole, per una bella partita degli azzurri.

Qual è secondo lei in questo momento la nazionale più forte al mondo nel rugby? Per me resta il Sudafrica la squadra più forte, sbaglia poco, vince anche se fa un gioco che non piace. E’ ancora il Sudafrica la nazionale più forte del mondo. (Franco Vittadini)