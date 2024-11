DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: TEST MATCH DI LUSSO!

Match di lusso questa sera: la diretta Italia Nuova Zelanda va in scena alle ore 21:10 di sabato 23 novembre 2024, siamo all’Allianz Stadium di Torino per il terzo e ultimo incontro delle Autumn Nations Series, ovvero una serie di test match che mettono in competizione le migliori nazionali al mondo. Sono amichevoli e dunque concretamente c’è in palio poco, ma è chiaro che queste sfide siano comunque importanti: lo sono anche e soprattutto per l’Italia, che ad esempio nel confronto con gli All Blacks (sconfitti dalla Francia nell’ultimo impegno) possono solo crescere in un percorso che con Gonzalo Quesada si sta facendo abbastanza interessante.

È ovviamente esercizio lungo ripensare a tutte le tappe di una nazionale che scalda cuori e animi ma non ottiene troppi risultati; forse il vento potrebbe cambiare, intanto all’inizio delle Autumn Nations Series l’Italia ha subito una pesante sconfitta contro l’Argentina ma poi si è rifatta battendo la Georgia, ora quello dell’Allianz Stadium è il test match più tosto di tutti perché gli All Blacks sono da sempre il punto di riferimento del grande rugby, anche se possono andare incontro a sconfitte. Aspettiamo dunque che la diretta Italia Nuova Zelanda prenda il via, certamente lo spettacolo sarà garantito.

Sarà un appuntamento in chiaro quello con la diretta Italia Nuova Zelanda, perché il test match di rugby verrà trasmesso su Tv8: ovviamente trovate questo canale sul digitale terrestre e sarà consentita anche la formula della mobilità visitando il relativo sito, in alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno sintonizzarsi sul loro decoder e seguire la partita avendo a disposizione anche l’alternativa della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go, in ultimo ricordiamo che la diretta Italia Nuova Zelanda sarà garantita anche a tutti i clienti della piattaforma Now Tv.

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: CAMMINO INTERESSANTE

La diretta Italia Nuova Zelanda ci farà compagnia tra poco, si tratta di una partita che, anche se rappresenta solo un test match, ha sempre grande fascino e potrebbe anche rappresentare un grande colpo per il nostro XV, che in sedici precedenti contro gli All Blacks ha sempre perso. Diciamo subito che anche stasera il pronostico non ci sorride: nel rugby certe gerarchie sono nette, sicuramente l’Italia può dire di stare appena un gradino sotto le migliori al mondo e il ranking e gli ultimi risultati lo dimostrano, ma poi per arrivare al livello di Nuova Zelanda, Sudafrica e le altre bisogna superare step che non sono affatto scontati, e forse nemmeno superabili.

Resta comunque la soddisfazione di poter partecipare alle Autumn Nations Series in virtù del nostro status, che poi la diretta Italia Nuova Zelanda porti in dote una sconfitta è quello che fa parte del gioco ma a coach Quesada interesserà soprattutto il cammino, che come detto potrebbe farsi interessante e tra poco ci consentirà di misurarci nuovamente con il Sei Nazioni, torneo che fa da cartina di tornasole del nostro status e che un anno fa ci ha visto comunque protagonisti come non succedeva ormai da parecchio tempo. Sono risultati che passeranno anche dalla diretta Italia Nuova Zelanda di questa sera, francamente non vediamo l’ora che si giochi.