Video/ Sestri Levante Lucchese (0-1) gol e highlights: quando la panchina fa la differenza (Serie C)

VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE (0-1): VINCONO I TOSCANI

In un campionato è fondamentale disporre di una rosa lunga in grado di offrire delle valide alternative agli undici titolari. Come accaduto nella partita tra Sestri Levante e Lucchese in programma sul campo neutro di Carrara – poiché lo stadio dove solitamente giocano i corsari non è ancora pronto, i lavori di adeguamento agli standard della Serie C sono in fase di ultimazione – che si è decisa nella ripresa, quando il tecnico Gorgone ha gettato nella mischia Rizzo Pinna.

Risultati Serie C, classifiche/ La Carrarese vince ancora Diretta gol live score 2^ giornata 9 settembre 2023

Colui che ha realizzato l’unico gol della gara a una ventina di minuti dal novantesimo: un gran tiro da fuori area che non ha lasciato scampo all’incolpevole Anacuora che in questa circostanza poteva fare ben poco. Grazie a questo 1 a 0 le pantere salgono quindi a quota 4 punti nella classifica del girone B mentre restano ancora al palo i ragazzi di Barilari.

DIRETTA/ Torres Rimini (risultato finale 2-1): Adama Diakité trascina i sardi (Serie C, 9 settembre 2023)

VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE: IL SECONDO TEMPO

Se il primo tempo non ci ha offerto uno spettacolo degno di essere definito tale, con un’unica azione saliente recitata dagli ospiti che sono andati a un passo dal gol con Guadagni (provvidenziale il salvataggio sulla linea, a portiere battuto, di Oliana), nella ripresa la musica cambia decisamente. Il Sestri Levante rompe finalmente gli indugi con Cericola che scalda i guantoni di Chiorra e poi sulla ribattuta calcia malissimo mandando la palla sul fondo. Poco dopo l’estremo difensore della Lucchese sbaglia i tempi dell’uscita e lascia la porta sguarnita a Candiano che sciupa clamorosamente e grazia gli avversari.

Diretta/ Arezzo Carrarese (risultato finale 1-3): tris con Panico! (Serie C, 9 settembre 2023)

Dopo il gol di Rizzo Pinna i corsari provano a reagire con il nuovo entrato Toci chiuso in extremis da Tiritiello, sfortunatissimo Pane che scheggia il palo e non riesce così a segnare il gol del pareggio. In contropiede gli ospiti mancano l’appuntamento con il raddoppio, Sueva si presenta tutto solo davanti ad Anacuora che rimane in piedi e gli sbarra la strada. Gli sforzi dei “padroni di casa” non portano frutti e la partita si chiude sullo 0-1.

VIDEO SESTRI LEVANTE LUCCHESE 0-1, IL TABELLINO

SESTRI LEVANTE-LUCCHESE 0-1 (0-0)

SESTRI LEVANTE (3-4-1-2): Anacuora; Oliana, Pane, Regini; Gala, Raggio Garibaldi, Troiano (80’ Podda), Furno (89’ Conti); Candiano; Busatto (65’ Toci), Cericola (66’ Forte). All. Enrico Barilari.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna (90’ Sabbione), Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Tumbarello; Cangianiello (66’ Rizzo Pinna), Guadagni (75’ Quirini), Fedato (90’ Visconti); Romero (75’ Sueva). All. Giorgio Gorgone.

ARBITRO: Enrico Cappai (Sez. di Cagliari).

AMMONITI: 35’ Candiano (S), 38’ Guadagni (L), 56’ Benassai (L).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 69’ Rizzo Pinna (L).