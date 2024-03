Video/ Sestri Levante Recanatese (2-0) gol e highlights: Candiano apre le marcature! (Serie C, 11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SESTRI LEVANTE RECANATESE: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli il Sestri Levante supera la Recanatese per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Barilari partono bene e provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva cogliendo anche un palo intorno al 12′ con uno spunto di Forte. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Filippi crescono forzando Anacoura alla parata al 14′ con Melchiorri che spara alto da posizione favorevole al 29′ ed il suo collega Lipari non combina poi di meglio al 33′.

Nel secondo tempo le due squadre falliscono un’opportunità per parte con Ferrante per i marchigiani al 47′ e con Parlanti per i Corsari al 49′, entrambi incapaci di inquadrare lo specchio della porta. Nell’ultima parte dell’incontro il Sestri riesce a passare in vantaggio al 61′ grazie alla rete messa a segno da Candiano, su assist di Ferrante, e trovano infine il gol del raddoppio al 70′ per merito di Oliana, su suggeriemnto di Clemenza.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Bozzetto, proveniente dalla sezione di Bergamo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Candiano da un lato, Peretti e Shiba dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono al Sestri Levante di salire a quota 34 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Recanatese non si muove, rimanendo ferma a 30 punti.

Sestri Levante-Recanatese 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 61′ Candiano(S); 70′ Oliania(S).

Assist: 61′ Ferrante(S); 70′ Clemenza(S).

SESTRI LEVANTE (4-3-3) – Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Gala, Forte, Clemenza. A disp.: Balducci, Raspa, Andreis, Gala, Raggio Garibaldi, Grosso, Matteucci, Omoregbe, Schirru, Troiano, Vaughn. All.: Barilari.

RECANATESE (3-4-2-1) – Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo, Longobardi; Lipari, Sbaffo; Melchiorri. A disp.: Mascolo, Ferretti, Fiorini, Guidobaldi, Pelamatti, Allievi, Prisco, Tiberi, Rizzo, Veltri. All.: Filippi.

Arbitro: Giorgio Bozzetto (sezione di Bergamo).

Ammoniti: 21′ Candiano(S); 37′ Peretti(R); 79′ Shiba(R).

