Video/ Shakhtar Roma (1-2) gol e highlights: Fonseca vince pure in Ucraina!

VIDEO SHAKHTAR ROMA: SUCCESSO GIALLOROSSO

La Roma, dopo aver chiuso in pratica il discorso qualificazione nella gara di andata all’Olimpico, vince anche sul campo dello Shakhtar Donetsk e vola ai quarti di finale di Europa League, come possiamo ammirare nel video di Shakhtar Roma. Una doppietta di Borja Mayoral rende inutile la rete siglata da Junior Moraes per il momentaneo pareggio. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Ghiotta occasione per Mayoral all’alba del match. Cristante pesca l’attaccante che controlla con il sinistro e calcia, sfera che termina fuori. Tete e Dodò provano ad orchestrare ma vengono fermati. Dodo serve ottimamente Alan Patrick, sulla traiettoria c’è però Kumbulla. Carles Perez prova l’azione personale ma viene fermato da Vitao. Ci prova Alan Patrick dalla lunga distanza, Pau Lopez è attento e blocca la sfera. Colpo alla testa per Ibanez che resta in campo, Mancini si scalda per precauzione. Tete pesca Moraes che di testa, dopo aver anticipato Ibanez, non trova la porta. Marcos Antonio si becca il giallo per simulazione. Ibanez perde palla, Salomon non sfrutta l’occasione. Karsdorp parte in contropiede, cross per Mayoral che non ci arriva per un soffio. La prima frazione termina a reti bianche. CLICCA QUI PER IL VIDEO SHAKHTAR ROMA

VIDEO SHAKHTAR ROMA: SECONDO TEMPO

Nella Roma esce Ibanez ed entra Mancini. Mayoral! La sblocca la Roma! Karsdorp con un bel taglio la mette in mezzo, Kryvtsov sbaglia tutto e serve Mayoral che di testa sblocca la gara chiudendo definitivamente il discorso qualificazione. Contropiede della Roma con Carlos Perez che serve per Pedro, tiro con il destro che per un soffio non trova lo specchio della porta. Alan Patrick ammonito dopo un fallo su Diawara. Rick Karsdorp si becca un giallo evitabilissimo, l’olandese era diffidato e salterà i quarti di finale. Junior Moraes! Alan Patrick fa da sponda per Junior Moraes che sigla la rete del pareggio all’ora di gioco. Konoplyanka ci prova con il sinistro, ottima la risposta di Pau Lopez. Mayoral! Carlos Perez serve l’attaccante per la doppietta personale e il nuovo vantaggio della Roma! Marlos ci prova dal limite dell’area, ottima risposta di Pau Lopez, gli ucraini attaccano con grande orgoglio ma il pari non arriva. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, inizia la festa della Roma.

VIDEO SHAKHTAR ROMA: LE DICHIARAZIONI

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match raccolte dal portale forzaroma.info: “Era importante non prendere gol nei primi trenta minuti. Lo Shakhtar ha avuto l’iniziativa ma abbiamo difeso bene e siamo andati in contropiede. Nel secondo tempo abbiamo avuto più palla, abbiamo fatto una partita concreta, è stato importante vincere qui. E’ stato importante passare per la prima volta ai quarti. Alcune squadre giocano solo per il campionato, noi abbiamo l’Europa League. Vogliamo lottare anche per il quarto posto e non sarà facile”. Il collega Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, è comunque soddisfatto del cammino dei suoi: “L’anno scorso siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Europa League, ora siamo arrivati ​​agli ottavi. Abbiamo avuto una fase a gironi di Champions molto difficile e siamo finiti in Europa League. All’andata la Roma ha dominato nel primo tempo, nella ripresa per 30 minuti abbiamo fatto abbastanza bene, poi la Roma ha preso il sopravvento. Oggi, a Kiev, purtroppo all’inizio non siamo riusciti a segnare, che per noi sarebbe stato molto importante. Il secondo tempo è stato abbastanza equilibrato. Possiamo sempre fare meglio. Questa stagione europea può essere definita soddisfacente”.

