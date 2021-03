Diretta Shakhtar Roma/ Streaming video tv: giallorossi in Ucraina (Europa League)

DIRETTA SHAKHTAR ROMA: FONSECA NON VUOLE DISTRAZIONI!

Shakhtar Roma, in diretta alle ore 18.55 italiane (le 20.55 locali) di questa sera, giovedì 18 marzo 2021, sarà la partita di ritorno degli ottavi di Europa League che si giocherà a Kiev. Si ripartirà nella diretta di Shakhtar Roma con i giallorossi del grande ex Paulo Fonseca in una evidente posizione di forza dopo la bellissima vittoria per 3-0 ottenuta dalla Roma nella partita d’andata di giovedì scorso all’Olimpico. In seguito è arrivata una brutta sconfitta a Parma in campionato, che ci dice come il doppio impegno sia dispendioso, ma pure che l’Europa League resta la possibilità più concreta per rendere memorabile questa stagione: di certo per i giallorossi sarebbe un delitto sprecare il netto vantaggio costruito nella partita d’andata. Lo Shakhtar Donetsk dal canto suo invece dovrà osare, non avendo alcunché da perdere: gli ucraini sapranno riaprire i giochi per la qualificazione in Shakhtar Roma oppure per i giallorossi sarà tutto facile?

DIRETTA SHAKHTAR ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Shakhtar Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky che detiene i diritti della Europa League, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ROMA

Le probabili formazioni di Shakhtar Roma ci dicono che i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-1-4-1 come modulo di riferimento: Trubin a guardia dei pali dello Shakhtar Donetsk, davanti a lui la coppia difensiva centrale composta da Vitao e Matvienko più Dodo e Ismaily terzini. A centrocampo Maycon avrà il ruolo di regista basso davanti alla difesa, mentre agiranno qualche metro più avanti Marlos e Alan Patrick al pari dei due esterni Tete a destra e Taison a sinistra, tutti in appoggio a Junior Moraes, unica punta della formazione ucraina. Per Paulo Fonseca varie assenze annunciate limiteranno la possibilità di turnover: il modulo sarà il consueto 3-4-2-1 e in difesa davanti a Pau Lopez dovremmo vedere Mancini, Crostante e Ibanez, con Kumbulla possibile jolly se l’ex atalantino venisse avanzato a centrocampo, dove si fa sentire l’assenza di Veretout. Dovremmo comunque vedere in azione Diawara in coppia con Villar, mentre Spinazzola e Karsdorp saranno i due esterni titolari, pur con la candidatura di Bruno Peres che resta valida. In attacco mancherà Mkhitaryan: spazio allora per Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti in appoggio a Borja Mayoral prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico su Shakhtar Roma in base alle quote dell’agenzia Snai. Regna l’incertezza tra la vittoria degli ucraini e dei giallorossi: infatti il segno 2 è quotato a 2,60 e con il segno 1 si arriva a 2,70. Più remunerativa l’ipotesi di un pareggio, perché il segno X varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



