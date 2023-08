Video/ Sinner Berrettini (2-0) highlights: Jannik vince il derby al Canadian Open 2023! (9 agosto)

VIDEO SINNER BERRETTINI (2-0), CANADIAN OPEN 2023

Il video Sinner Berrettini ci mostrerà (in fondo all’articolo) gli highlights della partita di tennis, derby italiano al secondo turno del Canadian Open 2023 a Toronto: ha vinto Jannik Sinner ma possiamo parlare anche di un ritrovato Matteo Berrettini. Sinner si è imposto per 6-4 6-3 e raggiunge così gli ottavi di finale del prestigioso torneo Atp Masters 1000. Anche il prossimo appuntamento sarà prestigioso, contro Andy Murray nel cuore della notte italiana fra giovedì e venerdì.

Non era mai accaduto che i due giocassero contro e la partita è stata molto combattuta, almeno per un set. Un braccio di ferro che si interrompe solo alla fine del primo set, conquistato da Jannik Sinner con il break decisivo proprio sul più bello, dopo 52 minuti di gioco, anche grazie a un doppio fallo di Matteo Berrettini, che Jannik Sinner sfrutta al meglio cogliendo la chance già al primo set-point per portarsi in vantaggio.

VIDEO SINNER BERRETTINI: LE DICHIARAZIONI

Jannik Sinner poi ha dilagato nel secondo set, mostrando di avere qualcosa in più attualmente rispetto a Matteo Berrettini. Il tennista altoatesino si costruisce immediatamente un vantaggio che porta fin sul traguardo del set per vincere questo bel derby italiano. “È stata una partita difficile – ha detto Sinner nelle dichiarazioni a caldo subito dopo la partita -, perché se anche non ci eravamo mai affrontati ci conosciamo bene”.

Prima di ammirare i video highlights di Sinner Berrettini, ricordiamo una statistica: l’altoatesino è 9-0 nelle partite contro i connazionali contro i connazionali: “Non è mai facile affrontare un italiano ma ho sempre cercato di entrare in campo come fosse una partita normale. Penso che in futuro ci saranno tanti derby perché l’Italia ha ottimi giovani e tante accademie con buoni allenatori”, ha dichiarato in proposito Jannik Sinner.

VIDEO SINNER BERRETTINI: GLI HIGHLIGHTS













