Video/ Siviglia PSV (3-0) gol e highlights: Ocampos entra e illumina la notte europea

VIDEO SIVIGLIA PSV: EN-NESYRI APRE, GUDELJ CHIUDE

Siviglia PSV video gol e highlights dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra la formazione spagnola e quella olandese. La gara era iniziata anche bene per gli olandesi che avevano impensierito Bono con un tiro di Saibari sul vertice destro dell’area, ma dopo una mezz’ora prevalentemente a favore del PSV ecco che la gara cambia. Il Siviglia prende coraggio e comincia ad assediare la porta di Benitez. Al 45+2 de Jong, al netto della sua esperienza, perde un sanguinoso pallone che da il via a quella che sarà l’azione dell’1-0 con l’assist di Jesus Navas per En-Nesyri, abile a battere il portiere ex Nizza e a sbloccare il risultato a pochissimi minuti dal termine della prima frazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO SIVIGLIA PSV

Negli spogliatoi Sampaoli carica i suoi e sostituisce Bryan Gil con Ocampos. Mai mossa fu più azzeccato visto che il talento ex Marsiglia si rivelerà la mossa chiave per abbattere gli olandesi. Al quinto della ripresa Ocampos riceve un pallone da Oliver Torres, lo aggancia in maniera strepitosa e senza nemmeno guardare la porta colpisce benissimo, trovando la deviazione del palo che indirizza la palla in fondo al sacco. Spinto dalle ali dell’entusiasmo, il Siviglia trova il tris cinque minuti più tardi: ancora protagonista Ocampos che di tacco in area appoggia per Gudelj, gioco da ragazzi per il centrocampo di Sampaoli colpire in rete. L’unica vera grande occasione per il PSV arriva all’80’ con il tiro a giro di Veerman che colpisce il palo alla sinistra di Bono. Un possibile gol che magari non avrebbe cambiato la storia di questa serata, ma che poteva risultare molto utile in vista del ritorno.

VIDEO SIVIGLIA PSV: OCAMPOS, MOSSA VINCENTE

Sembrava dover essere l’ennesima partita sofferta per una squadra che al momento non riesce nemmeno a trovarsi nella parte sinistra della classifica in Liga, ma invece non è stato così nonostante un inizio di gara negativo. Il Siviglia ha trovato la scossa e parte del merito va a Jesus Navas. Il terzino di Sampaoli è stato il primo a cercare la conclusione verso la porta di Benitez, ha realizzato l’assist per l’1-0 di En-Nesyri e ha battuto velocemente la rimessa laterale in occasione del 2-0, cogliendo di sorpresa l’intero PSV. Esperienza e intelligenza che hanno dato una grossa mano agli andalusi.

Come non menzionare il migliore in campo per eccellenza, Lucas Ocampos. Il talento argentino, abituato a deliziarci con lampi di classe infinita anche se con poca costanza rispetto alle qualità a disposizione, ha ricordato a tutti di che pasta è fatto e dopo essere entrato all’intervallo, nel giro di dieci minuti, prima trova un super gol per il raddoppia e successivamente un assist al bacio di tacco per il tris di Gudelj. Prestazione strepitosa che si va ad aggiungere a quelle di Oliver Torres, entrato in due azioni delle tre decisivi, e anche Rakitic, vero faro e metronomo della metà campo spagnola.

VIDEO SIVIGLIA PSV, IL TABELLINO

SIVIGLIA-PSV 3-0

RETI: 45+2′ En-Nesyri, 50′ Ocampos, 55′ Gudelj

SIVIGLIA (5-4-1): Bono; Navas Nianzou, Bade (17′ Fernando), Gudelj, Acuna (70′ Montiel); Torres (70′ Lamela), Jordan, Rakitic, Gil (45′ Ocampos); En-Nesyri (70′ Suso). A disp. Dimitrovic, Flores, Mir, Telles. All. Sampaoli.

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho (90′ Obispo), Branthwaite, van Aanholt (75′ Mauro Junior); Til (62′ Hazard), Sangare, Veerman; Salibari (90′ Mwene) de Jong (62′ Silva), Simons. A disp. Bakayoko, Boscagli, Drommel, Nassoh, Tielemans, van de Blaak, Waterman. All. van Nistelrooy.

ARBITRO: Petrescu (ROM)

