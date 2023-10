Video/ Stella Rossa Young Boys (2-2) gol e highlights: pari a Belgrado (Champions League, 4 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS STELLA ROSSA YOUNG BOYS

Video, gol e highlights Stella Rossa Young Boys, gara valevole per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League terminata con un punto e due gol a testa. La prima occasione del match capita sui piedi di Ndiaye che con un colpo di tacco impegna Racioppi. Risposta svizzera con la sassata da fuori deviata da Glazer. Il primo gol arriva al 35′ con Ndiaye, abile ad allungarsi quel tanto che basta per convertire il passaggio di Bukari dalla destra. Prima del duplice fischio arriva la chance per il pari dello Young Boys, ma Glazer risponde a dovere a Ugrinic.

Proprio il classe 1999 al 48′ pareggia i conti con un tocco sotto su assist al bacio di Monteiro. Prende così coraggio lo Young Boys e verso l’ora di gioco Garcia si mette in proprio e con un cross trova il tocco di mano di Rodic. L’arbitro scozzese Collum non ha dubbi e assegna il calcio di rigore agli ospiti. Dal dischetto va Itten che conclude centrale completando la rimonta ribaltando la rete di svantaggio. A quel punto la Stella Rossa si riversa in avanti e a due dalla fine trova il definitivo 2-2 con Bukari, abile con un tiro-cross a beffare Racioppi. Termina dunque così la sfida di Belgrado, primi punti per entrambe le squadre che in un gruppo con Manchester City e Lipsia sembrano potersi giocare solamente il terzo posto.

VIDEO STELLA ROSSA YOUNG BOYS, IL TABELLINO

STELLA ROSSA-YOUNG BOYS 2-2

RETI: 35′ Ndiaye (SR), 3′ st Ugrinic (YB), 16′ st Itten su rigore (YB), 43′ st Bukari (SR)

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glzer; Mijailovic, Dragovic, Djiga, Rodic (17′ st Olayinka); Stamenic (24′ st Lucic), Hwang; Bukari, Ivanic, Mitrovic (24′ st Katai); Ndiaye (35′ st Krasso). All. Bakhar.

YOUNG BOYS (4-3-3): Racioppi; Janko, Camara, Benito (2′ st Amenda), Garcia; Males (29′ st Chaiwa), Niasse, Ugrinic; Elia, Itten (29′ st Ganvoula), Monteiro. All. Wicky.

Ammonizioni: Ndiaye, Ivanic, Hwang, Bukari, Mijailovic, Dragovic (SR) e Males, Camara, Niasse (YB).

STELLA ROSSA YOUNG BOYS, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS



